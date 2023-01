Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erzeugerpreise in Deutschland im Dezember hatten kaum Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt, berichten die Analysten der NORD/LB.Starke Quartalszahlen von Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) hätten die Investoren an der Wall Street zum Wochenende in Kauflaune versetzt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,00%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,89%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -+2,66%). Die Bilanzsaison nehme generell ab Dienstag Fahrt auf. Anleger würden die Finanzergebnisse und Prognosen unter die Lupe nehmen, die auf eine sich anbahnende Rezession schließen lassen könnten. Am Dienstag würden u.a. Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), General Electric (ISIN US3696043013/ WKN A3CSML) und Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) Quartalszahlen melden.Die Probleme der Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) würden dem Energietechnikkonzern Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) weiterhin heftig zusetzen. Der Konzern habe seinen Ergebnisausblick für 2023 gesenkt. Grund seien Belastungen bei Siemens Gamesa durch unerwartet hohe Garantie- und Wartungskosten, habe das Unternehmen mitgeteilt. Siemens Energy erwarte deshalb nur noch eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten in einer Bandbreite von 1% bis 3%. Zuvor sei der Konzern von 2% bis 4% ausgegangen. Zudem dürfte der Nettoverlust nun auf Vorjahresniveau liegen und nicht wie bisher angenommen stark sinken. (23.01.2023/ac/a/m)