Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Märkte haben die Berichtssaison der Unternehmen erfolgreich hinter sich gebracht, so die Analysten der DekaBank.Vor allem die großen Technologie- und Plattformunternehmen hätten die Erwartungen erfüllen und damit den S&P 500-Index auf neue Rekordstände führen können. Wirtschaftlich laufe es in den USA deutlich besser als erwartet, ob das auch den Rückgang der Inflation ins Stocken geraten lasse, würden die Zahlen zu den Verbraucherpreisen am Dienstag zeigen.Starke Zahlen könnten nicht nur die Renten,- sondern auch die Aktienmärkte belasten. In Europa würden sich die Unternehmen mitten in der Quartals-Berichterstattung befinden, die sich bislang durchaus sehen lassen könne. Die Analysten würden auch in dieser Woche solide und den Markt unterstützende Berichte erwarten. (Ausgabe vom 12.02.2024) (13.02.2024/ac/a/m)