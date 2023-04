Auch der schlechte Ruf des Septembers resultiere in erster Linie aus den deutlichen Kursrückgängen in Baisse-Jahren. In diesem Jahr weise der DAX per 27.04. aber eine Performance von gut 13% auf. Man befinde sich somit im Muster der Jahre mit positiver Performance per 30.04., woraus sich kein unmittelbarer Handlungsbedarf ableiten lasse.



Wichtiger als saisonale Effekte sei ohnehin die Kombination verschiedener fundamentaler, verhaltensorientierter und technischer Aspekte einzustufen, die die Analysten im Helaba-BEST-Indikator zusammengefasst hätten. Dieser bewege sich derzeit im neutralen Bereich und spreche somit dagegen, bereits jetzt bei Aktien auszusteigen.



Zudem seien die jüngsten Signale aus den Unternehmen durchaus positiv. Aus dem DAX hätten bislang neun Unternehmen Quartalsergebnisse vorgelegt, sieben davon hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Beim S&P 500 sei die Berichtssaison schon deutlich weiter fortgeschritten. Mehr als die Hälfte der Unternehmen habe Zahlen vorgelegt, 80% davon hätten positiv überraschen können. Dies sei ein durchaus beachtliches Halbzeitergebnis, wenn man bedenke, dass der langjährige Durchschnitt positiver Gewinnüberraschungen (seit 1992) lediglich 65% betrage. Gleichzeitig überwögen dies- und jenseits des Atlantiks inzwischen die positiven Gewinnrevisionen.



Die Analysten hätten ihre Aktienprognosen feinjustiert und mitunter ihr Jahresendziel für den DAX auf 17.000 Punkte angehoben, da sie der Ansicht seien, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. (28.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wonnemonat steht vor der Tür und damit die obligatorische Frage "Sell in May and go away?" Dank gestiegener Zinsen gäbe es ja wieder Alternativen, so die Analysten der Helaba.Die bisherige Aktienperformance insbesondere bei deutschen und europäischen Titeln sei beeindruckend. Dennoch sei die Stimmung unter den Anlegern von anhaltender Skepsis geprägt. Schließlich ließe sich eine ganze Latte von Risikofaktoren aufzählen. Was läge also näher, als getreu der alten Börsenweisheit "Sell in May" nun die Gewinne mitzunehmen? Immerhin würden inzwischen dank massiv gestiegener Zinsen wieder Anlagealternativen existieren. Allerdings habe André Kostolany einmal so treffend bemerkt "Was schon jeder weiß, macht mich nicht heiß."