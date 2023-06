Trotz zunehmender quantitativer Drosselung der Zentralbanken sei es jüngst zu einer Bewertungsausweitung gekommen. Das Forward-KGV für den S&P 500 sei seit Jahresanfang von 17 auf 20 gestiegen, bei volatilen, aber nahezu gleichbleibenden 10J-Treasury-Zinsen. Damit seien US-Aktien nun wieder im Vergleich zur eigenen Historie und gegenüber Anleihen hoch bepreist.



Europäische Aktien seien trotz der YTD-Rally immer noch günstig im Vergleich zur eigenen Historie. Bewertungstechnisch dürfte für dieses Jahr kaum noch Luft nach oben sein, zumal einige bewertungsinsensitive Strategien wie CTAs nun bereits wieder deutlicher in Aktien investiert seien. Zudem dürfte der kräftige Liquiditätsentzug über den Sommer für die Bewertungen auch nicht förderlich sein.



Die Märkte seien zuletzt nur von wenigen Titeln getragen worden, insbesondere in den USA. US Small Caps sowie der gleichgewichtete S&P 500 hätten seit Jahresanfang nur wenig zugelegt. Die geringe Marktbreite signalisiere keine hohe Überzeugung der Anleger und mahne neben der restriktiven Zentralbankpolitik und negativen Frühindikatoren für die Wirtschaft weiterhin zur Vorsicht.



Innerhalb der Aktienregionen könnten Schwellenländer am positivsten überraschen. Die Anlegerstimmung sowie Gewinnerwartungen seien hier tendenziell negativ. Sollte China sich aber beispielsweise wider Erwarten doch stärker, wenn auch später erholen, würde dies viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischen. Beispielsweise könnte der chinesische Staat sich genötigt fühlen, im zweiten Halbjahr stärker zu stimulieren.



Gleiches gelte bei einem Abebben der geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA. Die starke Outperformance von europäischen gegenüber US-Aktien seit Oktober könnte zumindest pausieren. Zum einen seien viele Anleger in Europa schon stärker positioniert, auch weil sie Europa als Proxy-Trade für China verwendet hätten. Zum anderen dürfte die FED schon weiter im Straffungszyklus als die EZB sein und folglich wieder schneller mit einer lockeren Geldpolitik beginnen.



Jüngst hätten darüber hinaus die Wirtschaftsdaten in Europa negativer als in den USA überrascht. US-Aktien würden zudem auch deutlich stärker als europäische Aktien vom KI-Boom profitieren. Für Europa spreche jedoch nach wie vor die relative Bewertung. Insgesamt würden die Experten sowohl das Aufwärts- (fundamental) als auch das Abwärtspotenzial (Positionierung) für Aktien als begrenzt erachten. Nach einem Rücksetzer über die nächsten Monate könnte es entsprechend wieder zu einer Erholung zum Jahresende kommen, wenn der Markt Richtung 2024 schaue. (Horizonte Q3/2023) (20.06.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Während europäische Aktien im zweiten Quartal - nach der massiven Outperformance in Q1 und Q4 des Vorjahres - auf der Stelle traten, entwickelten sich japanische und US-Aktien freundlicher, so die Experten von Berenberg.Japanische Aktien hätten mehr als 9% zugelegt, getrieben durch starke Zuflüsse internationaler Anleger. US-Aktien und die von den Experten bevorzugten Wachstumstitel hätten derweil von der KI-Euphorie profitiert. Die USD-Aufwertung habe den Euro-Anlegern zusätzlich geholfen.Geholfen habe auch die Stabilisierung der Gewinnerwartungen. Die Q1-Berichtssaison habe positiv überrascht. Das sei an den Märkten gut angekommen, insbesondere weil die Erwartungshaltung im Vorfeld sehr niedrig gewesen sei. Für das zweite und teilweise dritte Quartal erwarte der Konsens jedoch nach wie vor eine Gewinnrezession, bevor es in Q4 wieder zu einem positiven Gewinnwachstum komme. Das Gewinnwachstum dürfte trotz anhaltender Rezessionssorgen 2023 und 2024 in den Industrienationen insgesamt positiv ausfallen. Dabei würden die Analysten 2024 ein Gewinnwachstum von knapp 10% erwarten.