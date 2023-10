Zu den fundamentalen Belastungsfaktoren würden der massive Zinsanstieg am kurzen wie am langen Ende sowie anhaltende Wachstumsunsicherheiten zählen. Im Falle des US-Aktienmarktes würden diese Faktoren auf einen ohnehin im internationalen Vergleich relativ hoch bewerteten Markt treffen. Dabei mache es wenig Sinn, aufgrund der unterschiedlichen Branchenzusammensetzung alleine die Höhe der KGVs der verschiedenen Indices zu vergleichen.



Schließlich rechtfertige ein stärkeres mittelfristiges Gewinnwachstum durchaus eine höhere Bewertung. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, hätten die Analysten die PEG-Ratio - den Quotienten aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und dem erwarteten Gewinnwachstum - des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit der des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verglichen. Dabei zeige sich, dass der S&P 500 auch auf Basis dieser Kennziffer zeitweilig deutlich höher bewertet gewesen sei als der DAX. Dies dürfte in erster Linie an dem großen Gewicht an technologienahen Aktien im US-Leitindex liegen.



Augenscheinlich seien hier u.a. mit Blick auf die durch künstliche Intelligenz induzierte Wachstumschancen fürs Erste überschätzt worden. Dies würden auch die Kursreaktionen im Zuge der laufenden Berichterstattung in den USA nahe legen. Obwohl von den bisher vorliegenden Ergebnissen aus dem Nasdaq Composite 62% die Schätzungen übertroffen hätten und die aggregierten Gewinne rund 11% höher ausfallen würden als unterstellt, scheinen die Marktteilnehmer enttäuscht zu sein.



Aus dem S&P 500 hätten sogar 80% die "Erwartungen" übertreffen können. Die Unternehmensgewinne auf Indexebene lägen knapp 9% höher. Dennoch würden die Anleger Korrekturbedarf bei der zu hohen Bewertung der US-Indices sehen. Dieser Prozess sei allerdings bereits recht weit vorangeschritten.



Hierzulande sei die Bewertung zwar ausgesprochen moderat. Allerdings sei die DAX-Berichterstattung eher enttäuschend angelaufen. Lediglich vier von neun Unternehmen, die bislang berichtet hätten, hätten die Gewinnschätzungen übertreffen können.



Wie gehe es nun weiter? Offensichtlich finde nicht nur an den Rentenmärkten derzeit eine Neubewertung statt. Auch an den Aktienmärkten laufe dieser Prozess. Gerade mit Blick auf den DAX, der nach den Modellen gegenwärtig einen fairen Wert von rund 17.500 aufweise, würden Aktien zunehmend attraktiv. Bei einem derartigen Potenzial spiele es nach Erachten der Analysten nur eine untergeordnete Rolle, ob die Aufholjagd noch in diesem Jahr starte - Stichwort Jahresendrally - oder erst im nächsten. Der jüngste zweite Anstieg der Erwartungskomponente des ifo-Index sei ein erster Hinweis, dass die Konjunkturstimmung inzwischen ihren Tiefpunkt durchschritten habe. Erfahrungsgemäß seien solche Wendesituationen besonders günstig für Aktien. (Ausgabe vom 27.10.2023) (30.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien scheinen derzeit out zu sein, so die Analysten der Helaba.Begriffe wie Unsicherheit, Zweifel und Angst hätten Konjunktur. Vielleicht eine gute Gelegenheit, um gegen den Strom zu schwimmen.Seit den Jahreshochs im Sommer gehe es mit den Indizes in Wellenbewegungen abwärts. Was zunächst als kleine Verschnaufpause dahergekommen sei, habe sich inzwischen zu einer handfesten Korrektur entwickelt. Dabei seien die technisch wichtigen 200-Tage-Linien bei vielen Börsenbarometern zuletzt unterschritten worden. Am stärksten betroffen sei der technologielastige Nasdaq Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) mit einem Rückgang von mittlerweile gut 12%. Dennoch führe er mit einer Performance von gut 20% gegenüber dem Jahresultimo die Performancerangliste noch klar an.