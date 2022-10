Wien (www.aktiencheck.de) - Die unter den Erwartungen ausgefallenen Quartalsergebnisse des Chipriesen Samsung Electronics (ISIN US7960502018/ WKN 881823) (-0,2%) und der gesenkte Q3-Ausblick von Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN US0079031078/ WKN 863186) (-13,9%) sorgten am Freitag für allgemeine Sorgen vor einer Abkühlung bei Halbleitern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Dementsprechend hätten zahlreiche Titel der Branche - u.a. Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681), NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422), QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) - abgegeben.



Die zuletzt ob ihrer auslaufenden Risikoaufschläge in den Fokus geratene Schweizerische Großbank Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) (+5,4%) habe am Freitag angekündigt, eigene Anleihen im Ausmaß von CHF 3 Mrd. zurückzukaufen. Damit wolle man einerseits ein Zeichen der Stärke an den Markt senden und zudem die laut eigenen Angaben "attraktiven Preise" zum Rückkauf nutzen. (10.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu AMD



