Der Pharmakonzern Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) konnte mit seinem Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal auf voller Linie überzeugen und bestätigte dennoch den eher vorsichtigen Ausblick für das Gesamtjahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im abgelaufenen Quartal seien bei Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) zwar die Margen etwas zurückgegangen, aufgrund von steigender Dynamik in den meisten Geschäftsbereichen habe man die Erwartungen jedoch sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen können. Außerdem sei der Ausblick angehoben worden. Die Aktie habe um über 7% zugelegt.SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) habe durchwachsene Q2-Zahlen veröffentlicht. Während man aufgrund guter Entwicklungen in den einzelnen Geschäftssparten beim Umsatz hätten überzeugen können, seien die Kosten im letzten Quartal deutlich höher ausgefallen als erwartet. Der Ausblick sei teilweise gesenkt worden. Die Aktie habe gut 3% nachgegeben. (22.07.2022/ac/a/m)