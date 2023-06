Wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing angekündigt habe, wolle das Bundesverkehrsministerium mit zwei neuen Förderprogrammen die Elektromobilität bzw. insbesondere den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranbringen. Mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Mio. sollten ab Herbst Ladestationen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen und Speichern im privaten Umfeld gefördert werden. Voraussetzung solle der Besitz oder die Bestellung eines Elektroautos sein. Mit weiteren EUR 400 Mio. sollten bereits ab Sommer Unternehmen bei der Errichtung einer Schnellladeinfrastruktur unterstützt werden. Aktuell gebe es in Deutschland 90.000 öffentliche Ladepunte (+50% gegenüber 09/2021), die Ladeleistung sei im gleichen Zeitraum um 75% gestiegen, allerdings mit regionalen Unterschieden. Aktuell seien in Deutschland mehr als 2 Mio. E-Autos zugelassen, davon über die Hälfte vollelektrisch.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich an der Marke von 16.000 Punkten gestern weiterhin die Zähne ausgebissen (DAX -0,01%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,10%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,02%).



Positive Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests in den USA sowie starke Konjunkturdaten hätten für ein Plus an der Wall Street gesorgt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,79%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,45%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,00%), wobei Techwerte durch die Aussicht auf steigende Zinsen gebremst worden seien.



Der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) habe im zweiten Quartal 2022/23 (März bis Mai) y/y einen Umsatzanstieg von 6% auf SEK 57,6 Mrd. erzielt, der allerdings von Währungseffekten geprägt gewesen sei. Auf Basis lokaler Währungen sei der Umsatz konstant geblieben. Das operative Ergebnis habe mit SEK 4,74 Mrd. zwar unter dem Vorjahreswert von SEK 4,98 Mrd. aber über den Analystenerwartungen (Refinitiv: SEK 4,07 Mrd.) gelegen. Mit dem bisherigen Verlauf des dritten Quartals habe sich Konzernchefin Helmersson zufrieden gezeigt: Vom 1. bis 27. Juni sei der Konzernumsatz in lokalen Währungen y/y um 10% gestiegen, die Sommerkollektion käme gut an.



Die französische Renault Group (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) habe ihren Jahresausblick für 2023 erhöht. Die operative Ergebnismarge werde nun in einer Spanne zwischen 7% und 8% nach zuvor 6% erwartet, der Free Cashflow werde mit mindestens EUR 2,5 Mrd. (zuvor: mind. EUR 2,0 Mrd.) in Aussicht gestellt. Von dieser Nachricht hätten gestern auch die Aktien deutscher Automobilhersteller und Zulieferer profitiert. (30.06.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das von der Europäischen Kommission veröffentlichte Economic Sentiment für Juni hat sich stärker als erwartet von 96,4 Punkte im Vormonat auf nunmehr 95,3 Punkte in den Euro-Ländern bzw. von 95,1 Punkte auf 94,0 Punkte in der gesamten EU abgekühlt, berichten die Analysten der NORD/LB.Dies sei vor allem auf ein geringeres Vertrauen in die Industrie (-2,1 Punkte), den Bausektor (-1,9 Punkte) und Dienstleistungen (-1,1 Punkte) sowie in geringerem Ausmaß in den Einzelhandel (-0,6 Punkte) zurückzuführen gewesen. Das Konsumentenvertrauen habe dagegen mit einem Plus von 1,1 Punkte herausgeragt.Die deutsche Inflationsrate habe im Juni wieder zugelegt. Waren und Dienstleistungen hätten im Schnitt 6,4% mehr gekostet als im Vorjahresmonat. Die Konsenserwartung (Reuters) sei von einem Anstieg auf 6,3% ausgegangen. Im Mai habe der Anstieg bei 6,1% nach 7,2% im März gelegen. Der erneute Anstieg sei im Wesentlichen auf Basiseffekte zurückzuführen, denn im Vorjahr habe es mit dem 9-Euro-Ticket sowie dem Tankrabatt staatliche Hilfsmaßnahmen gegeben.