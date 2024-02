Santa ClaraFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit den guten Ergebniszahlen von NVIDIA in der vergangenen Woche ist die Quartalsberichterstattung in den USA nun endgültig abgeschlossen, so die Analysten der DekaBank.Anders in Europa, hier würden in dieser Woche 107 der STOXX 600-Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen, sodass auf Einzeltitelebene mit spürbaren Kursausschlägen gerechnet werden sollte. Der Gesamtmarkt bleibe auf der einen Seite durch die moderat verbesserten Geschäftserwartungen unterstützt, die in den Einkaufsmanagerindices für Februar erneut bestätigt worden seien.Auf der anderen Seite würden der zähe Rückgang der Inflation und die wieder angestiegenen Renditen verunsichern. Vor diesem Hintergrund würden die Märkte in dieser Woche sehr genau auf die in den USA und Euroland zur Veröffentlichung anstehenden Inflationszahlen - und auf die Reaktionen der Rentenmärkte - blicken. (Ausgabe vom 26.02.2024) (27.02.2024/ac/a/m)