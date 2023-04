Und wie gehe es weiter? Die Auswirkungen der Zinserhöhungen auf die Wirtschaft schienen begrenzt, da die Verbraucher ihre während der Pandemie gesammelten Ersparnisse ausgaben, so die Experten von DPAM. Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank und Credit Suisse hätten daran erinnert, wie wichtig es sei, bei stark fremdfinanzierten Sektoren und Unternehmen vorsichtig zu sein und auf Erträge mit Qualität zu setzen. Darunter verstehen wir sehr gut vorhersehbare, wiederkehrende Erträge, die von externen Effekten nur wenig bedroht sind, so die Experten von DPAM. Zudem würden Erträge als hochwertiger gelten, wenn die Gewinnspannen und die Rendite des eingesetzten Kapitals höher seien. Dies ergebe sich häufig aus Produkt- oder Dienstleistungsdifferenzierungen und Markteintrittsbarrieren, dank derer ein Unternehmen höhere Preiss, Margen und Renditen erzielen könne.



Wiederkehrende Einnahmen würden zudem als Sicherheitsnetz dienen und die Risiken im Vergleich zu Unternehmen verringern, deren Einnahmen und Margen mit der Konjunktur steigen und fallen würden und die nur einen geringen Zinseszinseffekt hätten.



Die aktuelle Marktphase dürfte vor allem für qualitativ hochwertige, risikoarme und widerstandsfähige Unternehmen in einer marktführenden Position mit strukturellen Wachstumstreibern wie der Cloud, der digitalen Transformation, der Roboterchirurgie, den medizinischen Technologien und der Energieeffizienz förderlich sein.



Die derzeitige Situation biete außerdem gute Voraussetzungen für Anbieter von essenziellen Dienstleistungen oder Komponenten mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Einnahmen. Diese würden gute Sichtbarkeit und Widerstandsfähigkeit verleihen, was in konjunkturell schwierigen Zeiten hilfreich sei. Diese Unternehmen seien sehr profitabel, würden über gesunde Bilanzen verfügen und eine hohe Ertragsqualität aufweisen - und damit ein gewisses Maß an Sicherheit. (11.04.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Fondsmanager Aurélien Duval, Dries Dury und Tom Demaecker aus dem Fundamental Equity Team von Degroof Petercam Asset Management (DPAM), berichten über die wichtigsten Einflussfaktoren an den Aktienmärkten - in den vergangenen Monaten und zukünftig.Im Frühjahr hätten sich höher bewertete Aktien wachstumsstarker Unternehmen angesichts steigender Zinsen schlechter als der breite Markt entwickelt. Anleger hätten sich in der Folge über die möglichen Auswirkungen einer Rezession gesorgt. Defensive Unternehmen mit geringerem Risiko und höherer Qualität seien gefragt gewesen. Der Markt habe sich auf die Gewinnseite beim KGV konzentriert.