Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die negative Überraschung der deutlich gesunkenen ZEW-Konjunkturerwartungen einmal verdaut war, konnten sich DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) am deutschen Aktienmarkt etwas erholen (TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,87%), berichten die Analysten der NORD/LB.BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) habe im zweiten Quartal den Umsatz deutlich erhöhen können und dabei dank höherer Verkaufspreise und positiver Wechselkurseffekte überraschend den Gewinn gesteigert. Nach vorläufigen Zahlen seien die Erlöse um 16% auf 22,974 Mrd. EUR gestiegen. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen liege mit voraussichtlich 2,339 Mrd. EUR nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals und damit deutlich über den Analystenprognosen. Unter dem Strich sei der Gewinn voraussichtlich auf 2,090 (1,654) Mrd. EUR geklettert. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal habe insbesondere aus dem deutlich höheren Beteiligungsergebnis von Wintershall Dea resultiert, so BASF. An der Prognose für das Gesamtjahr halte der Chemiekonzern "vorerst fest".Der Snack- und Getränkekonzern PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) habe seine Umsatzprognose für 2022 erhöht. Dank der im zweiten Quartal gestiegenen Nachfrage läge das organische Wachstum nun bei 10% statt 8%, so der Konzern. Der Umsatz im zweiten Quartal sei um 5,2% auf 20,23 Mrd. USD geklettert, der Nettogewinn habe sich auf 1,43 (2,36) Mrd. USD verringert, aber über den Analystenerwartungen gelegen. (13.07.2022/ac/a/m)