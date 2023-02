Der im MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) notierte Essenslieferdienst Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) sei im vierten Quartal 2022 leicht hinter den anvisierten Zielen zurückgeblieben. Ein schwacher Umsatz zugunsten eines starken operativen Ergebnisses (EBITDA) fasse die Unternehmensentwicklung im Jahr 2022 ziemlich gut zusammen. Die Aktien hätten um 9,6% nachgegeben.



Mattel (ISIN US5770811025/ WKN 851704) habe die Märkte mit einer Gewinnwarnung verschreckt. Der Spielwaren-Hersteller rechne wegen der anhaltend hohen Inflation nach eigenen Angaben für 2023 nur mit einem bereinigten Ergebnis von USD 1,10 bis USD 1,20 je Aktie. Die bisherigen Erwartungen hätten im Durchschnitt bei USD 1,66 je Aktie gelegen. Der Aktienkurs sei gestern um 10,7% eingebrochen.



Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) habe 2022 das schlechteste Ergebnis seit der Finanzkrise eingefahren. Abschreibungen im Zusammenhang mit dem laufenden Konzernumbau und der Ertragseinbruch der Investmentbank hätten der Bank einen Verlust von CHF 7,29 Mrd. eingebrockt. Die Aktien hätten 14,7% tiefer geschlossen.



Gestern habe auch AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E) ihre Quartalszahlen zum abgelaufenen Q4 2022 veröffentlicht, welche den Analystenschätzungen in puncto Umsatz und Gewinn gerecht worden seien. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 sei etwas unter den Erwartungen zu liegen gekommen. Die Aktionäre hätten sich erfreut gezeigt und die Aktien um 2,8% zulegen lassen. (10.02.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie bei anderen europäischen Großversorgern, kamen auch bei Enel (ISIN IT0003128367/ WKN 928624) die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 leicht über den eigenen Prognosebandbreiten und einiges über dem Markt zu liegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) sei das Q4 2022 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von USD 1,24 zu Ende gegangen. Damit habe das Unternehmen um 11,4% mehr als im Vorjahreszeitraum verdient und damit ebenfalls über den Markterwartungen in Höhe von USD 1,20 je Aktie gelegen. Auch der Umsatz sei im Jahresvergleich um 6,7% auf USD 7,4 Mrd. gestiegen, was in etwa den Markterwartungen entsprochen habe. Der Ausblick für das Jahr 2023 habe mit einem bereinigten Gewinn in Höhe von USD 4,87 je Aktie über den bisherigen Erwartungen von USD 4,77 je Aktie gelegen, was zudem einem Zuwachs von rund 18% im Jahresvergleich entspreche. Diese durchaus erfreulichen Zahlen seien von der Bekanntgabe, dass CEO Dan Schulman Ende 2023 in den Ruhestand treten und somit das Unternehmen verlassen werde, konterkariert worden. Nach einem anfänglichen Kurssprung seien die Aktien nachbörslich 2,4% ins Minus gerutscht.