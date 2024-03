Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inzwischen ist es fast zur Gewohnheit geworden: Viele Aktienmärkte markierten in der vergangenen Woche neue Rekordstände, so die Analysten der DekaBank.Beim DAX hätten dabei auch einige überraschend gute Quartalszahlen von Unternehmen aus dem Index geholfen. In dieser Woche stünden die Sitzungen der US-Notenbank FED sowie der Bank of Japan im Fokus der Anleger. Bei der FED habe bisher viel auf eine erste Leitzinssenkung im Juni hingedeutet, jedoch sei die Wahrscheinlichkeit hierfür zuletzt etwas zurückgegangen. Aber solange in etwa zur Jahresmitte die Zinswende erfolge, sollte das den Märkten gefallen.Umgekehrt stehe die japanische Notenbank kurz vor ihrer ersten Zinserhöhung seit 2007. Da diese gut vorbereitet sei, sollte das die Märkte nicht verunsichern, solange es nicht zu einer längeren Folge von Leitzinserhöhungen komme. (Ausgabe vom 18.03.2024) (19.03.2024/ac/a/m)