Die größten Zuwächse im ersten Halbjahr hätten US-Technologiewerte verzeichnet. Stellvertretend dafür habe der NASDAQ-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in den ersten sechs Monaten um mehr als 36 Prozent zugelegt. In der vergangenen Woche sei eine deutlich besser Wertentwicklung hingegen ausgeblieben. Gerade Halbleiterwerte hätten einen Teil der Gewinne wieder abgeben müssen, allen voran auch NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA). Hintergrund seien die Befürchtungen gewesen, es könnte zu Exportbeschränkungen seitens der US-Regierung in Richtung China kommen. NVIDIA erziele 20 Prozent seiner Erträge in China.



Der japanische Nikkei 225-Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe gegenüber der Vorwoche 1,2 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn würden sich die Zuwächse auf stattliche 27 Prozent summieren. Auf der Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Sintra (Portugal) habe auch der neue Chef der Bank of Japan seinen ersten großen Auftritt seit seiner Amtseinführung gehabt. Ueda habe sich dabei sehr zurückhaltend gegeben. Man sei sich mit Blick die jüngsten Prognosen für 2024 gar nicht so sicher, ob die Inflation bis dahin nicht doch nachlassen würde. Damit habe er einer schnellen Abkehr von der aktuell immer noch sehr expansiven Geldpolitik eine Absage erteilt. Am Devisenmarkt habe der Japanische Yen weiter an Boden verloren und gegenüber dem US-Dollar abgewertet. Für die exportorientierte Wirtschaft seien das gute Vorboten, schließlich würden Warenkäufe für Ausländer billiger. Dementsprechend sei es mit den Aktienkursen in Japan in den letzten Monaten kräftig aufwärts gegangen. Die jüngsten Inflationszahlen aus dem Raum Tokio seien leicht zurückgegangen und würden ebenfalls nicht auf eine baldige Wende in der japanischen Geldpolitik hindeuten.



Sektorseitig seien Banken in dieser Woche die großen Profiteure gewesen. Höhere Renditen würden für bessere Ertragsmöglichkeiten sprechen. Gleichzeitig sei der Stresstest unter den US-Banken sehr gut ausgefallen und habe für Beruhigung gesorgt. (Marktrückblick und -ausblick 26. Kalenderwoche) (03.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ging die Volatilität weiter zurück, so die Experten von Union Investment.Ausdruck dessen sei auch die Tatsache gewesen, dass der breite US-Aktienindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in den vergangenen vier Wochen nahezu ausnahmslos in einer Handelsspanne von nur einem Prozent gehandelt habe. Auffällig sei in dieser Woche aber die schlechtere Wertentwicklung der US-Märkte im Vergleich zu Europa gewesen. Während der EURO STOXX 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) im Wochenvergleich 2,5 Prozent habe zulegen können, sei der S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf der Stelle getreten. Als belastend hätten sich die bessere Konjunkturdaten erwiesen. Zunächst möchte man meinen, dass ein höheres Wirtschaftswachstum Aktien eher beflügeln dürften. In diesem Fall sei aber die Sorge gewachsen, dass die US-Notenbank angesichts der stabilen Wirtschaftslage bei zugleich immer noch hoher Inflation die Leitzinsen noch weiter anheben könnte.