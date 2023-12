Nach dem jüngsten Rekordlauf sei dem deutschen Aktienmarkt in Ermangelung von Kaufargumenten die Puste ausgegangen. Auch der Verfall an den Terminbörsen habe keine großen Impulse mehr gebracht. Anfänglich hätten sich zwar noch Käufer gefunden, die nach der Ernüchterung am Vortag wegen jüngster Aussagen der EZB wieder zugegriffen hätten. Später aber sei der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) orientierungslos um sein Vortagsniveau gependelt (DAX 0,00%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,24%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,14%).



Die Rally an der Wall Street nach dem jüngsten FED-Entscheid sei zunächst unterbrochen worden. Für die Moll Stimmung hätten neue Aussagen von US-Notenbankern gesorgt, wonach die aktuellen Gespräche über Zinssenkungen "verfrüht" seien. Dennoch: Auf Wochensicht hätten alle drei Indices seit sieben Wochen im Plus gelegen. Unter den Einzelwerten sei es aufgrund des großen Verfallstags (Hexensabbat) zu teilweise starken Schwankungen gekommen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,16%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,01%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,35%).



Die Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) wolle den Gewinn im kommenden Jahr mithilfe anhaltend hoher Preise und steigender Zinsen noch einmal um eine halbe Milliarde Euro steigern. Der Nettogewinn solle dann bei 5 Mrd. EUR liegen. Der Löwenanteil des Gewinnzuwachses solle wie gewohnt aus der dominierenden Rückversicherung kommen: 4,2 Mrd. EUR, 400 Mio. EUR mehr als für 2023 erwartet.



Kurz vor Jahresende müsse der Duftstoff- und Aromen-Hersteller Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) seine Gewinnerwartungen herunterschrauben. Der Umsatz werde in diesem Jahr zwar um mehr als 7% auf 4,7 Mrd. EUR wachsen und damit etwas stärker als gedacht. Gesunkene Rohstoffpreise und Währungseffekte hätten eine Neubewertung von Vorräten erforderlich gemacht, weshalb die operative Umsatzrendite mit 19,0% bis 19,5% unter den bisher prognostizierten rund 20,9% liegen werde. Der verzögerte Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden drücke ebenfalls auf den Gewinn.



Der Volkswagen-Konzern (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe bei den Verkäufen im November zugelegt und v.a. in China deutlich mehr Auslieferungen verzeichnet. Weltweit habe der Konzern mit allen Marken im November 824.300 Fahrzeuge ausgeliefert - 22,6% mehr als vor einem Jahr. In China habe der lange schwächelnde Absatz deutlich ins Plus gedreht: 296.100 Fahrzeuge und damit 32,4% mehr als vor einem Jahr. (18.12.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In China hat sich die politische Führung in dieser Woche auf einem jährlichen Wirtschaftstreffen offenbar auf das Erwirtschaften eines Haushaltsdefizits von 3% des BIP im Jahr 2024 geeinigt, berichten die Analysten der NORD/LB.Japans Industrietätigkeit sei im Dezember einer Umfrage zufolge den 7. Monat in Folge geschrumpft. Der Au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) sei im Dezember auf 47,7 von 48,3 Stellen im November gesunken. Der Dezember-Wert habe den signifikantesten Abschwung des Indexes seit zehn Monaten markiert.Die US-Unternehmen hätten ihre Produktion im November leicht erhöht. Die gesamte Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau zusammen sei um 0,2% im Vergleich zum Vormonat gestiegen, wie die US-Notenbank bekannt gegeben habe. Experten hätten allerdings mit einem Plus von 0,3% gerechnet. Im Oktober habe sich ein abwärts revidiertes Minus von 0,9% ergeben.