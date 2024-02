Das positive Momentum habe sich schon früh im Jahr 2023 entfaltet, den Jahresverlauf über angehalten und erfahre gegenwärtig nochmals eine Festigung. Vor diesem Hintergrund erscheine es mehr als aussichtsreich, dass auf den erfreulichen Jahresauftakt an den meisten Aktienmärkten mittelfristig eine Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung in Richtung der von den Analysten benannten nebenstehenden Kursziele folge.



Fundamentalökonomische Unterfütterung dürfte die Bewegung vor allem durch die erwarteten Leitzinssenkungen der Notenbanken erfahren. Diese wiederum würden in dem Maße wahrscheinlicher, wie weiter sinkende Inflationsraten das Schrecknis erwarteter Geldentwertung einhegen würden. Weiterhin dürften sich Technologieaktien in einem solchen Umfeld begünstigt zeigen, aber auch konjunktursensitive Branchen wie u. a. Automobile, Konsumgüter, Medien und Tourismus.



Nach Auffassung der Analysten wachse die Gefahr weiter, bei fortgesetzter Unterdotierung der Aktienmärkte "Geld auf dem Tisch liegen zu lassen". Es würden in diesem Jahr bekannte geopolitische und Wahlrisiken verbleiben, die allerdings bislang keinen bremsenden Einfluss auszuüben vermögen würden.



Die Analysten würden ihre positive Meinung zu den mittelfristigen Aussichten der Aktienmärkte einmal mehr bestätigen. Unvermeidbare allfällig und kurzfristig auftretende Kursrücksetzer sollten aus heutiger Sicht für Positionsverstärkungen genutzt werden. (21.02.2024/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die (noch unklar erscheinenden) Aussichten auf kommende Leitzinssenkungen der maßgebenden Zentralbanken und kontroverse Ansichten bzgl. der künftigen Konjunkturentwicklung beherrschen die kollektive Diskussion des Aktienmarktgeschehens, so die Analysten der National-Bank AG.Getreu der Devise "den Wald vor Bäumen nicht sehend" würden dabei einige Entwicklungen auf erstaunlich geringe Resonanz stoßen. Da sei zum einen das "Feuerwerk" guter Unternehmensquartalsberichte (vor allem aus dem Technologiesektor) zu benennen. Aber auch überraschend resiliente Daten z. B. vom US-Arbeitsmarkt würden wenig Widerhall in vielen Marktkommentaren finden. Und so gut wie keine Erwähnung finde eine weitere Tatsache, der die Analysten hingegen allerhöchste Bedeutsamkeit zumessen würden: Es sei die Beobachtung, dass sowohl in den USA, in großen Teilen Asiens und in Europa die bekannten Aktienindices mehrfach in diesem Quartal neue historische Höchststände erklommen hätten! Dies sei börsenhistorisch ein unübersehbarer und hochgradig verlässlicher Hinweis auf die robuste Verfassung der mittelfristigen Aufwärtsbewegung an den führenden Aktienmärkten.