Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) (+13,0%), die größte Börse für digitale Vermögenswerte in den USA, baue wegen der Marktschwäche bei Kryptowährungen 950 Mitarbeiter ab, was rund 20% der Belegschaft entspreche.



Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) (+2,9%) schließe in Großbritannien drei Logistikzentren. Den rund 1.200 Beschäftigten sei angeboten worden, an anderen Standorten weiterzuarbeiten.



Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) (-3,0%) habe unter den schlechten Zahlen von ABOUT YOU (-18,1%) gelitten. ABOUT YOU habe im dritten Quartal zwar Umsatz und Zahl der aktiven Kunden gesteigert, aber auch höhere Verluste eingefahren, wofür höhere Lagerbestände und Rabattaktionen ursächlich gewesen seien. Für das Gesamtjahr 2022/23 rechne das Hamburger Modeunternehmen nur mehr mit einem Erreichen der unteren Enden der Prognosebandbreiten für den Umsatz (bisher: +10% bis +20% Wachstum) und das bereinigte EBITDA (bisher: Verlust zwischen EUR 120 und 140 Mio.). Das Ziel, im kommenden Geschäftsjahr 2023/24 die Gewinnschwelle beim bereinigten EBITDA erreichen zu wollen, sei vom ABOUT YOU-Management bestätigt worden.



Aussagen zur Pharma-Sparte von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) (+4,1%) hätten die Aktie beflügelt. Demnach sollten sich die Umsätze neuer Medikamente auf über EUR 12 Mrd. belaufen und damit doppelt so hoch als bislang angenommen. (11.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) (+0,8%) steht Berichten zufolge in Gesprächen, ein USD 10 Mrd. schweres Investment in OpenAI zu tätigen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hierbei handele es sich um das Unternehmen, welches hinter dem auf künstlicher Intelligenz basierenden Text-Dialogsystems ChatGPT stehe. Der US-Softwareriese solle dem Vernehmen nach den Betrag über mehrere Jahre hinweg investieren.