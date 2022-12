Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe von Faktoren hat zu einer Erholung an den Aktienmärkten beigetragen, so die Analysten von Postbank Research.Den weiteren Kursverlauf könnten die Zinsentscheidungen der führenden Notenbanken maßgeblich beeinflussen.Für US-Aktien sehe die Deutsche Bank moderates Kurspotenzial. Zuletzt sei die 12-Monats-Prognose für den marktbreiten US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zwar geringfügig gesenkt worden. Das neue Kursziel für Ende 2023 liege mit 4.100 Punkten noch gut 3% über dem aktuellen Niveau (Stand 21.11.). Die aggregierten Gewinne je Aktie dürften sich auch während der erwarteten Konjunkturabschwächung in den kommenden Quartalen gut halten. Das Gewinnwachstum könnte sich auf Null abschwächen, was aber immer noch deutlich über dem in Rezessionen üblichen Gewinnrückgang von 15% läge. Der Spielraum für eine Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren scheine begrenzt, da die Renditen von Staatsanleihen noch leicht steigen könnten. Kursrücksetzer könnten Anleger zum Einstieg nutzen - das gelte auch für den PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) der Börse in Philadelphia. Der SOX sei der globale Leitindex für Halbleiteraktien. Seit Jahresbeginn betrage das Minus hier 31%, im Oktober seien es sogar 45% gewesen. Rücksetzer im Vorfeld konjunktureller Schwächephasen hätten sich in der Vergangenheit aber als interessante Einstiegsmöglichkeiten erwiesen. Während der SOX in den Phasen zwischen Hoch- und Tiefpunkt durchschnittlich gut 40% verloren habe, habe er in den folgenden zwei Jahren um 160% zugelegt.Die Deutsche Bank behalte ihre Prognose für den marktbreiten Leitindex STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) von 445 Punkten unverändert bei, sehe aber darüber hinaus Aufwärtspotenzial. Die Titel könnten sich im Prognosezeitraum besser entwickeln, wenn die am Markt eingepreiste schwere Rezession nicht eintreten sollte und sich die Unternehmensgewinne als widerstandsfähiger erweisen als von vielen befürchtet. Dies würde sicherlich auch wieder internationale Anleger anlocken, die sich vergangenes Jahr mit Nettoverkäufen in großem Stil aus dem europäischen Markt verabschiedet hätten. (Kapitalmarktausblick Dezember 2022) (05.12.2022/ac/a/m)