Die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank (FED) hätten im November für gute Stimmung an den Anleihenmärkten gesorgt. Fast sämtliche Anleihenmärkte hätten den Monat positiv abgeschlossen. Die US-Währungshüter hätten gemäß Protokoll der letzten Notenbanksitzung bekräftigt, dass sie zwar der Eindämmung der viel zu hohen Inflation weiterhin absolute Priorität einräumen würden, allerdings habe das Protokoll auch offenbart, dass eine deutliche Mehrheit der FED-Vertreter das Tempo der Zinserhöhungen schon bald drosseln möchte.



Nach Einschätzung der Experten dürfte der US-Leitzins im Februar 2023 auf einem Niveau von 4,75% zum Stillstand kommen. Da die Inflation über dem Notenbankziel verharre, werde es nächstes Jahr allerdings nicht zu breit angelegten Leitzinssenkungen kommen. Das Tempo der Kursgewinne an den Obligationenmärkten scheine daher etwas hoch. Die Experten würden zwar konstruktiv bleiben, aber über die nächsten drei Monate nochmals ein moderat steigendes Renditeniveau sehen.



Im Vormonat hätten die Experten darauf hingewiesen, dass aufgrund des eingepreisten Pessimismus in Bezug auf die Eurozone überraschend gute Nachrichten wieder mehr Potenzial hätten, den Markt zu beflügeln. Tatsächlich habe sich dies auch im November gezeigt. Zwar hätten die jüngsten Daten noch nicht auf eine konjunkturelle Wende gedeutet, aber sie hätten Anlass zur Hoffnung gegeben, dass die Rezession weniger tief ausfallen könnte als befürchtet.



Darüber hinaus hätten die Unternehmen in der Berichtssaison im Durchschnitt ein höheres Gewinnwachstum als beispielsweise die US-Unternehmen gemeldet. Dafür sei unter anderem auch der schwache Euro verantwortlich gewesen. Zudem würden sich die Hinweise auf Fortschritte bei der Bewältigung der Energiekrise und darauf mehren, dass Rationierungen im Winter vermieden werden könnten. Insofern habe sich die Attraktivität der Eurozone zumindest auf kürzere Sicht weiter erhöht.



Nachdem der MSCI China von Jahresbeginn bis Ende Oktober mehr als 50% verloren habe, habe er im November über 15% zugelegt. Neben den Spekulationen über ein baldiges Ende der Null-Covid-Strategie hätten dafür auch weitere Maßnahmen zur Stützung der Immobiliengesellschaften sowie die Hoffnung auf eine Einigung bezüglich der Wirtschaftsprüfungsrichtlinien für in den USA notierte chinesische Aktiengesellschaften gesorgt.



Die Experten würden allerdings skeptisch bleiben. Zwar hätten sich die Gewinnerwartungen der Finanzanalysten für China und wegen seines hohen Gewichts damit auch für den gesamten Schwellenländerindex im November aufgehellt, die Experten würden diese Hoffnung allerdings als verfrüht erachten und Schwellenländeraktien aktuell als weniger attraktiv einschätzen.



Trotz des starken Preisrückgangs des Goldpreises gegenüber dem USD sei dieser fundamental nicht zwangsläufig günstig bewertet. So sei Gold in anderen Währungen weniger stark gefallen. Dennoch könnte ein Investment gerade zum Jahreswechsel hin attraktiv werden. Seit 2017 habe Gold im Dezember jedes Mal eine positive Rendite aufgewiesen - wie auch im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (1,33%). Noch stärker sei die historische Performance im Januar. In sieben von zehn Jahren sei der Goldpreis angestiegen, im Durchschnitt um 4,15%. (01.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die stark erhöhten Inflationsraten rund um den Globus lassen sich zum großen Teil durch Ungleichgewichte erklären, die Zeit brauchen, um sich abzubauen, so die Experten von Swisscanto Invest.Zum einen herrsche in gewissen Märkten eine Übernachfrage, zum anderen würden pandemiebedingte Lieferengpässe und die kriegsbedingte Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelknappheit das Angebot einschränken. Beides führe zu steigenden Preisen. Zu guter Letzt hätten die Notenbanken durch ihre ultraexpansive Geldpolitik für einen Überschuss an Liquidität gesorgt. Auf allen Ebenen seien nun Entwicklungen im Gange, die dafür sorgen sollten, dass die starken Preisaufschläge eingegrenzt würden. Dies brauche aber Zeit und noch sei es zu früh, um bereits Entwarnung zu geben.In den USA habe die Teuerungsentwicklung im Oktober zwar auf der positiven Seite überrascht, da sich die Preise weniger stark erhöht hätten als befürchtet. Die vielbeachtete Kernteuerung, welche die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise aus der Berechnung ausklammere, sei mit einem Anstieg von lediglich 0,3% gegenüber dem Vormonat überraschend niedrig ausgefallen.Eine günstige Monatsrate sollte aber nicht überbewertet werden: Schon im Juli sei die Kernteuerung in den USA klar tiefer ausgefallen als in den Monaten zuvor, nur um dann im August und September wieder deutlich zuzulegen. Zudem habe sich die Teuerung in der Eurozone und in Großbritannien, aber auch in Japan im Oktober weiter erhöht. Dennoch, einiges spreche dafür, dass auch in diesen Volkswirtschaften der Höhepunkt der Inflation bald erreicht sei. Insbesondere der Rückgang der Energiepreise und die gut gefüllten Erdgaslager würden zuversichtlich stimmen.Die US-Wirtschaft befinde sich aus verschiedenen Gründen in einer besseren Ausgangslage, die Rezessionsrisiken seien aber ebenfalls beträchtlich. Die Experten würden eine Stagnation im 1. Halbjahr 2023 aber nach wie vor für wahrscheinlicher als eine rezessive Entwicklung halten. Die chinesische Wirtschaft habe wieder deutlich an Schwung verloren. Ursachen für die abnehmende Konjunkturdynamik seien nicht nur die Immobilienbaisse und das nachlassende Exportwachstum, sondern auch die Ausweitung der Viruseindämmungsmaßnahmen. Ein Ende der Null-Covid-Strategie würden die Experten nicht vor Frühling 2023 sehen, womit die wirtschaftlichen Perspektiven belastet bleiben würden.