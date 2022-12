Im vierten Quartal setze aber eine Gegenbewegung ein. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe zwischenzeitlich um rund 20% zulegen und somit einen Teil der Verluste wieder wettmachen können. Damit sei bei Aktien das Minus inzwischen geringer als bei den vermeintlich sicheren Rentenpapieren. Allerdings setze zuletzt wieder eine gewisse Ernüchterung ein. Die Hoffnungen vieler Marktteilnehmer auf ein baldiges Ende der Leitzinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks hätten nach den jüngsten hawkischen Äußerungen der Notenbanker einen Dämpfer erhalten. Das Thema geldpolitische Straffung bleibe damit weiterhin virulent.



Steigende Zinsen seien zwar keine gute Nachricht für den Aktienmarkt. Allerdings würden hohe Inflationsraten - der Grund für den Straffungskurs - aber auch bedeuten, dass Unternehmen ihre Preise erhöhen könnten. Sofern dies nicht zu einem Rückgang der Nachfrage führe, wirke das positiv auf die Gewinne. Außerdem scheinen sich die jüngsten positiven Signale von den konjunkturellen Frühindikatoren zumindest diesseits des Atlantiks zu bestätigen, so die Analysten der Helaba. Die Erwartungskomponenten von ZEW, sentix und ifo seien bereits mehrmals angestiegen und würden auf eine Wende zum Besseren hindeuten. Aktien nähmen dies erfahrungsgemäß einige Monate vorweg.



Vergleiche man die aktuelle Entwicklung des DAX mit der früherer Zyklen, so sei die Erholung seit dem Tief bei den ifo Erwartungen trotz des jüngsten Kursrücksetzers bislang mustergültig. Aller Voraussicht nach werde 2023 zwar kein Bilderbuchjahr für Aktien. Deshalb hätten die Analysten der Helaba ihr Basisszenario mit dem Begriff "Gratwanderung" überschrieben. Trotz vieler Herausforderungen und mancher Rückschläge würden die Analysten der Helaba aber erwarten, dass der DAX bis zum Jahresende 2023 wieder die 16.000-Punkte-Marke erreiche. Dies entspräche einer im langfristigen historischen Vergleich seit 1960 durchschnittlichen Kurserholung. Angesichts der moderaten Bewertung und einer konjunkturellen Erholung im Jahresverlauf sei dies nach Erachten der Analysten der Helaba das wahrscheinlichste Szenario. (16.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn das Jahr 2022 noch nicht zu Ende ist, kann man bereits festhalten, dass es ein für Anleger ausgesprochen schwieriges Jahr war, so die Analysten der Helaba.Wirkliche Renditebringer seien in einem klassischen Mischportfolio Fehlanzeige gewesen. Offene Immobilienfonds hätten mit einer Performance von 2,2% zumindest einen positiven Beitrag geliefert, Liquidität habe eine rote Null erbracht. Aktien seien zwischenzeitlich besonders hart von Krieg, Energiesorgen, Lieferketten-schwierigkeiten, Inflation, Zins- und Wachstumsängsten betroffen gewesen. Mit Kursabschlägen von mehr als 20% seien die weltweit führenden Indices in einen Bärenmarkt gerutscht.