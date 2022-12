Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem turbulenten Jahr, das von erheblichen Korrekturen an den globalen Aktienmärkten geprägt war, verspricht auch das Jahr 2023 nicht, ein durchschlagender Erfolg zu werden, so die Analysten von Postbank Research.



Trotz des vielversprechenden Beginns eines W-förmigen Aufschwungs Ende dieses Jahres würden sie denken, dass der Weg zu neuen Höchstständen weit über 2023 hinausgehen werde. Erhöhte/steigende Zinsen und Ertragsdruck dürften die Wertentwicklung von Aktien mittelfristig in Schach halten. Unterdessen würden die Analysten von Postbank Research aus der Anlegerperspektive Märkte mit höheren Gewinnrenditen und Wertmerkmalen bevorzugen. Europäische Banken und das US-Gesundheitswesen würden interessant erscheinen. Europäische Bankaktien hätten deutlich korrigiert und von der Gasverknappung bis hin zur Rezession das Schlimmste eingepreist. Dennoch würden sie immer noch eine starke Gewinndynamik aufweisen. Aktien des US-Gesundheitssektors würden hingegen typischerweise eher als defensive Anlageinstrumente angesehen, die sich im Falle einer Rezession gut behaupten dürften.

Fazit: Das Potenzial von Aktien dürfte aufgrund der hemmenden makroökonomischen Einflüsse vorerst gedeckelt bleiben; es sollten daher renditestarke und werthaltige Positionen bevorzugt werden. (CIO Week up front vom 12.12.2022) (12.12.2022/ac/a/m)





