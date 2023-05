Die deutschen Maschinenbauer hätten im März bei den Bestellungen ein Minus von 6% verbucht und damit nach Monaten mit zweistelligem Rückgang weniger starke Einbußen erlitten. Die Bestellungen aus dem Inland seien um 10% zurückgegangen, die aus dem Ausland um 4%. Im ersten Quartal seien die Aufträge um 13% geschrumpft. "Der März war der erste Monat mit einer einstelligen Minusrate der Bestellungen seit September 2022", habe VDMA-Chefvolkswirt Wiechers gesagt. Das sei ein kleiner Lichtblick - wohlwissend, dass das Großanlagengeschäft bei diesem Ergebnis etwas nachgeholfen habe.



Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED hätten sich Investoren am deutschen Aktienmarkt vorsichtig präsentiert (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,56%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,08%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,33%).



Die Wall Street habe zunächst ihre Gewinne halten können, im Zuge der Pressekonferenz von FED-Chef Powell dann aber nachgegeben. Powell habe gesagt, womöglich sei man auf einem ausreichend hohen Zinsniveau angelangt, oder zumindest nicht weit davon entfernt. Zugleich habe er Erwartungen der Märkte an baldige Zinssenkungen gedämpft (Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,81%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,70%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,40%).



Für die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) seien die Jahre der Rekorde vorbei. Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der lahmenden Weltkonjunktur habe der Logistik-Riese im ersten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Die Erlöse seien von Januar bis März auf 20,9 (Vorjahr: 22,6) Mrd. EUR gesunken, das operative Ergebnis sei um 24,1% auf 1,6 Mrd. EUR geschrumpft. Seine Gewinnziele für 2023 habe der Konzern bekräftigt.



Die Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) habe im ersten Quartal dank starker Nachfrage von Privatreisenden und hoher Ticketpreise die Verluste der Corona-Krise weiter hinter sich gelassen. Bei einem Umsatzanstieg um 40% auf 7 Mrd. EUR habe sich der saisonal übliche operative Verlust von Januar bis März auf 273 Mio. EUR halbiert. (04.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat ihre Prognose für das Exportwachstum in diesem Jahr mehr als halbiert, berichten die Analysten der NORD/LB.Die deutschen Ausfuhren dürften inflationsbereinigt (real) lediglich um 1% zulegen, habe DIHK-Außenwirtschaftschef Treier gesagt. Bislang sei ein Plus von 2,5% erwartet worden. Grundlage für die gesenkte Prognose sei eine Umfrage unter 5.100 Mitgliedsunternehmen der deutschen Auslandshandelskammern. In Europa würden die Pessimisten mit Blick auf die Wirtschaftsleistung überwiegen. Gründe lägen den Angaben nach in den geopolitischen Unsicherheiten und einem durch steigende Zinsen schwierigen finanziellen Umfeld. So spreche jedes vierte Unternehmen von einem Finanzierungsrisiko. Insbesondere der Fachkräftemangel entwickele sich immer mehr zum Problem.Die Klagen der Industriebetriebe über Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten hätten im April den 7. Monat in Folge abgenommen. 39,2% der Firmen hätten von Engpässen berichtet, nach 41,6% im März. Das sei der niedrigste Wert seit rund zwei Jahren.