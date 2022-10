Das vierte Quartal zähle im langjährigen Vergleich sowohl beim DAX als auch beim S&P 500 zu der mit Abstand besten Phase des Jahres. Allein auf solche Durchschnittsmuster sollte man sich allerdings nicht verlassen, zumal in Jahren mit drei schlechten Quartalen die Performance im vierten Quartal in der Vergangenheit sehr unterschiedlich ausgefallen sei.



Viel wichtiger sei die Gesamtschau aller bedeutenden Indikatoren. Die Analysten hätten jüngst den Helaba-BEST-Indikator vorgestellt und darauf verwiesen, dass alle vier Komponenten - Bewertung, Konjunkturstimmung, Anlegerstimmung und Technik - ein Kaufsignal für den DAX senden würden. Da dieser Indikator allerdings über eine vergleichsweise geringe Historie (seit 2005) verfüge, hätten die Analysten einen Teilaspekt, die Konjunkturkomponente noch einmal genauer unter die Lupe genommen: Den jüngst veröffentlichten ifo Index.



Die Berechnung des ifo Geschäftsklimaindex habe sich zwar im Zeitablauf einige Male verändert. Inklusive Rückrechnungen stehe allerdings eine Historie seit 1960 zur Verfügung. Für Aktien sei dabei insbesondere die Erwartungskomponente von Interesse. Nach den deutlichen Rückgängen in den vergangenen Monaten habe sich die Erwartung in den Unternehmen jüngst stabilisiert. Angesichts des ausgesprochen niedrigen Niveaus dieses wichtigen Frühindikators könnte damit das Tief der Konjunkturstimmung erreicht sein. Für den DAX würde dies bedeuten, dass sich mittelfristig überdurchschnittliche Kurschancen eröffnen würden. In vergleichbaren Phasen seit 1960 habe der DAX auf Sicht von zwölf Monaten im Durchschnitt um 25% zulegen können.



Auch die Zahlen aus den Unternehmen seien weniger schlecht, als von manchen Marktteilnehmern befürchtet. Aus dem S&P 500 hätten inzwischen knapp die Hälfte der Unternehmen Ergebnisse vorgelegt. Mehr als 70% davon hätten die Erwartungen übertreffen können. Aus dem DAX liege bislang erst ein Viertel der Berichte vor. Hier hätten die Hälfte der Unternehmen die Konsensschätzungen übertroffen.



Entscheidend für die künftige Kursentwicklung seien allerdings die Gewinnperspektiven. Zahlenmäßig würden hier nach wie vor die Abwärtsrevisionen überwiegen. Allerdings halte sich das Ausmaß in Grenzen: Auf Sicht von zwölf Monaten rechne der Konsens mit einem Gewinnanstieg bei den S&P 500-Unternehmen von knapp 7% und für die im DAX enthaltenen Titel um 5%. An den Börsen seien dagegen bereits zum Teil deutliche Gewinnrückgänge eskomptiert worden. Die günstige Bewertung insbesondere von Euro-Titeln werde daher mehr und mehr zum Kaufargument, unabhängig davon, ob kurzfristig bereits der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelinge. (28.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich zuletzt sichtbar aufgehellt, so die Analysten der Helaba.Sei das bereits die Trendwende oder nur die nächste Bear Market Rally?Als Ende September der DAX zwischenzeitlich unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen sei, sei die Angst groß gewesen. "Wie weit können Aktien noch fallen?" sei eine der am häufigsten gestellten Fragen gewesen. Nur ein paar Wochen später habe das deutsche Aktienbarometer gut 10% zugelegt und wieder die Marke von 13.000 Punkten überschritten, obwohl der geldpolitische Gegenwind anhalte. So habe die EZB den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung um 75 Basispunkte erhöht. Dies zeige, dass Aktien bereits sehr viel Negatives eingepreist hätten. Komme nach einem bislang mehr als trüben Aktienjahr nun der goldene Herbst?