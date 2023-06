Dies bedeute, dass die überwiegende Mehrheit der anderen Aktien in den Indices seit Jahresbeginn kaum zugelegt habe. Und dennoch seien die Bewertungen in diesen Indices nach wie vor recht attraktiv. Dies bedeute, dass die Anleger das Glas entweder als halb voll oder halb leer betrachten könnten.



Sicherlich könne man die Märkte heutzutage nicht betrachten, ohne die zunehmende Polarisierung der letzten Jahre zu berücksichtigen. Das mache es schwierig, historische Zyklen mit den Aktienmärkten zu vergleichen, und könnte zu falschen Schlussfolgerungen führen, da die Märkte heute strukturell anders seien als noch vor 10 bis 15 Jahren. In den USA würden heute Technologiewerte dominieren, während fast 40 Prozent der Rentabilität und Marktkapitalisierung der Eurozone von Technologie- und Konsumunternehmen stammen würden, die einen weitaus besseren Cashflow generieren würden, weniger verschuldet und weniger fremdfinanziert seien und somit eine bessere Ertragstransparenz böten.



Untersuche man die Visibilität oder die Prognostizierbarkeit der Erträge, so seien Luxusgüterhersteller ein gutes Beispiel, da sie eine strenge Kontrolle über die Produktionsmengen ausüben und eine sehr geringe Elastizität der Nachfrage bei Preiserhöhungen aufweisen würden. Das führe zu Wartelisten, die sich über fünf Jahre erstrecken könnten. Man denke nur an hochwertige Schweizer Uhren oder exklusive Luxusautohersteller. Wie Enzo Ferrari selbst einmal habe gesagt, würde der Autobauer "immer ein Auto weniger liefern, als der Markt verlangt".



Dieses Konzept sage viel über Exklusivität und Begehrlichkeit aus, bedeute aber auch, dass die Unternehmen die Nachfrage steigern müssten, bevor sie sie bedienen könnten, oder sie würden riskieren, die Exklusivität einer Marke zu zerstören. Unternehmen mit einem derartigen Wettbewerbsvorteil würden von einer guten Sichtbarkeit ihrer Auftragsbücher und einer soliden Ertragsvorhersage profitieren. Das Gleiche gelte für Technologiewerte, die in hohem Maße von einer guten Sichtbarkeit wiederkehrender Einnahmen profitieren und "anlagenarme" Geschäftsmodelle aufweisen würden.



Die Experten seien zwar weit davon entfernt, Sektoren wie Technologie und Konsumgüter als den goldenen Standard an den Aktienmärkten zu bezeichnen, aber in Anbetracht des Konzepts der Indexpolarisierung und der Bewertungen würden sie das Glas in ihrer taktischen Allokation eher als halb voll ansehen. Daher ihre Übergewichtung von Aktien. (12.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA zwischen Demokraten und Republikanern in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt hat, haben die globalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend seit Beginn des zweiten Quartals fortgesetzt, so Mario Montagnani, Senior Investment Strategist von Vontobel.Dies habe auch an einer ermutigenden Berichtssaison gelegen, insbesondere in Europa und den USA, wo die Gewinnüberraschungen zum ersten Mal seit fast zwei Jahren in beiden Regionen einen Tiefpunkt erreicht hätten. Dies habe ausgereicht, um die Erwartungen der Analysten zu verändern, die ihre Schätzungen für das Gesamtjahr nun mehrheitlich weniger zurückhaltend würden ausfallen lassen.Eines der Schlüsselelemente, welches die Entwicklung der Aktienmärkte im laufenden Jahr kennzeichne, sei jedoch die mangelnde Breite der Indices. Dies sei insbesondere in den USA der Fall, wo die Performance seit Jahresbeginn weiterhin von einer Handvoll Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung dominiert werde, die zumeist im Technologiebereich tätig seien. In Europa und Japan seien ähnliche Muster zu beobachten, wobei in beiden Märkten weniger als 20 Unternehmen für den größten Teil der Jahresperformance verantwortlich seien. Alle seien entweder auf den Technologie-, Industrie- oder Konsumgütersektor ausgerichtet oder damit verbunden.