Die Stimmung der Börsianer sei zum Wochenausklang getrübt geblieben (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,99%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,40%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,28%; Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,65%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,77%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -1,01%). Der DAX sei auf ein Drei-Wochen-Tief gefallen. Sorgen um die Konjunktur sowie die zunehmende Wahrscheinlichkeit von weiter steigenden Zinsen hätten belastet.



Langlaufende sichere Staatsanleihen seien gefragt gewesen. Renditen deutscher Bunds (10Y) seien auf 2,35% (minus 14 Bp) gesunken. Im Gleichklang hätten Investoren verstärkt Kurzläufer in ihre Depots gekauft. Die Renditen von 2-jährigen Benchmarkanleihen seien auf 3,09% (minus 10 Bp) gefallen. Der Anleihe-Markt antizipiere eine Rezession. Die Renditestrukturkurve bleibe invers.



Trotz der seit Jahresbeginn beachtlichen Performance des deutschen Leitindex DAX (+13,7%) seien in den letzten Tagen vermehrt Unternehmensgewinnwarnungen gemeldet worden - beispielsweise LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040), Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563).



Die Siemens AG (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) stehe vor einer Milliardenabschreibung. Wieder generiere Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) Probleme (Anteil 31,9%). Technische Schwierigkeiten bei der Windkraft Tochter Siemens Gamesa (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) seien deutlich größer und teurer zu beheben als bisher vermutet. Siemens Energy habe im DAX im Tagesverlauf mehr als 35% verloren.



Der Triebwerksbauer MTU (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) habe bei der Luftfahrtmesse in Paris Aufträge im Gegenwert von mehr als USD 1 Mrd. eingesammelt. MTU habe am Freitag mitgeteilt, dass der größte Teil der Bestellungen auf ein Triebwerk für Mittelstrecken-Flugzeuge (sogenannte Getriebefan GTF) entfalle.



Der Baumarktkonzern HORNBACH (ISIN DE0006083405/ WKN 608340) melde einen Umsatzrückgang von 2,2%. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 26% gesunken. Ein kaltes Frühjahr habe den Beginn der Gartensaison vermiest. (26.06.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnimmobilien sanken in Deutschland im ersten Quartal um durchschnittlich 6,8%, so die Analysten der NORD/LB.Dies sei der stärkste Rückgang (im Vorquartalsvergleich) seit Beginn der Zeitreihe. Laut Statistischem Bundesamt seien gestiegene Finanzierungskosten Hauptausschlaggeber.In dieser Woche dürften tatsächlich einmal die Wirtschaftsdaten diesseits des Atlantiks jenen aus der USA den Rang ablaufen. Denn der heute zur Veröffentlichung anstehende deutsche ifo-Geschäftsklimaindex und die am Donnerstag und Freitag folgenden Verbraucherpreiszahlen aus Deutschland bzw. Euroland seien durchaus als die marktrelevantesten Zahlen anzusehen - auch hinsichtlich der EZB-Geldpolitik. Die Analysten der NORD/LB würden angesichts der Entwicklungen bei Sentix und ZEW von einem erneuten Rückgang des ifo-Index auch im Juni auf 90 Punkte ausgehen.Zudem sollte am Donnerstag noch auf das europäische Economic Sentiment und am Freitag auf die persönlichen Einkommen und Ausgaben (als Indikation für das BIP) aus den USA geachtet werden.