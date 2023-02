Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den kräftigen Kursgewinnen der Vorwochen setzten bei Aktien zuletzt Gewinnmitnahmen ein, so die Analysten der DekaBank.



Ein zentraler Katalysator seien dabei der starke US-Arbeitsmarktbericht und die damit verbundenen Renditeanstiege, vor allem am kurzen Ende, gewesen. Belastend habe auch die spürbare Aufwärtsbewegung beim Rohölpreis gewirkt. In dieser Woche würden zahlreiche interessante Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Mit Abstand am wichtigsten seien dabei die US-Verbraucherpreise, denn ohne deutlich und schnell sinkende Inflationsraten müsse die FED weiter die Leitzinsen erhöhen, was sich negativ auf Konjunktur und Unternehmensgewinne auswirke. Die Berichtssaison für das vierte Quartal sei in den USA enttäuschend verlaufen. Die Gewinne würden sinken und bisher seien die Analystenprognosen nach unten verfehlt worden. (Märkte im Fokus vom 13.02.2023) (13.02.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.