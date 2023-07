Heute würden die Marktteilnehmer mit ganz besonderem Interesse auf die Angaben im aktuellen US-Arbeitsmarktbericht zu achten haben. Berichtsmonat sei bereits der Juni. Die weiterhin erfreuliche Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten schaffe zusätzliche finanzielle Spielräume für den privaten Konsum, was der nordamerikanischen Ökonomie Impulse liefere. Perspektivisch würden zwar auch am US-Arbeitsmarkt schwierigere Zeiten drohen, noch sei aber nicht mit klaren Hinweisen in diese Richtung zu rechnen. So würden die Analysten der NORD/LB für Juni eine unveränderte Arbeitslosenquote von 3,7% erwarten - und sähen bei dieser Zeitreihe sogar eher ein "Restrisiko" für leicht positive Überraschungen!



Wieder aufflammende Zinssorgen nach den FED-Protokollen in den USA, starke Job-Daten des Personaldienstleisters ADP, die allerdings noch durch den heutigen US-Arbeitsmarktbericht zu bestätigen seien, und eine weitere Eskalation im Handelsstreit USA/China hätten sowohl die Anleihemärkte als auch die Aktienmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks spürbar belastet (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -2,57%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -2,64%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -2,24%, Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -1,07%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,79%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,82%).



Der Softwareanbieter SUSE (ISIN LU2333210958/ WKN SUSE5A) habe für das 2. Quartal 2023 einen Gewinneinbruch vermeldet. Das operative Ergebnis sei um 63% auf rund EUR 12 Mio. gefallen, wohingegen der Umsatz leicht um 1% auf EUR 162 Mio. zugelegt habe. Neben einer Zurückhaltung der Kunden seien insbesondere negative Wechselkurseffekte verantwortlich gewesen.



Nach ihrer Restrukturierung setze die Fluggesellschaft Norwegian Air weiter auf Wachstum und übernehme die norwegische Regional-Fluglinie Widerøe für knapp EUR 100 Mio. Widerøe betreibe eine Flotte von 43 Regionalflugzeugen.



Dank hoher Zuckerpreise habe Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) im abgelaufenen Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg erzielt. Das operative Ergebnis sei von EUR 163 Mio. im Vorjahr auf nunmehr EUR 282 Mio. geklettert. Der Umsatz habe um 11% auf EUR 2,52 Mrd. zugelegt. Das Unternehmen habe daraufhin sein Jahresziel für das operative Ergebnis von EUR 725 Mio. bis EUR 875 Mio. auf EUR 850 Mio. bis EUR 950 Mio. erhöht (Vj.: EUR 704 Mio.).



Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) habe im zweiten Quartal 2023 sowohl Umsatz (rund EUR 500 Mio.; Vj.: EUR 445 Mio.) als auch bereinigtes EBITDA (EUR 107 Mio.; Vj.: EUR 90 Mio.) kräftig steigern können und rechne mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung. Allerdings sei die Unternehmensprognose entgegen der Markterwartung nicht erhöht worden. (07.07.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes real und preisbereinigt im Mai gegenüber April um beachtliche 6,4% gestiegen (April revidiert: +0,2%), berichten die Analysten der NORD/LB.Der Anstieg sei wesentlich von Großaufträgen geprägt worden, ohne diese habe das Plus bei 3,2% gelegen. In den verschiedenen Bereichen hätten sich überwiegend positive Tendenzen erkennen lassen. Besonders stark gewesen sei die Entwicklung in den Bereichen Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+8,6%) sowie sonstiger Fahrzeugbau (+137,1%; u.a. Bau von Schiffen, Schienenfahrzeugen, Luft- und Raumfahrzeugen, Militärfahrzeugen). Die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen habe sich dagegen mit -15,0% stark negativ entwickelt.Im Euro-Raum hätten die Einzelhandelsumsätze im Mai erneut stagniert, sie seien auf dem Niveau von April und März geblieben. Dabei sei das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak um 0,5% zurückgegangen, wohingegen Erlöse aus sonstigen Produkten um 0,2% zugelegt hätten. Der Versand- und Interneteinzelhandel habe einen Umsatzrückgang um 0,9% vermeldet, der Umsatz mit Kraftstoffen sei um 0,3% gefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat habe sich für den gesamten Einzelhandel ein Rückgang um 2,9%, bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak um 3,5% ergeben.