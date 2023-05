Bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) würden die Folgen gestiegener Zinsen, explodierender Baukosten und hoher Energiepreise die Gewinne schrumpfen lassen. In den ersten drei Monaten sei der Gewinn aus dem operativen Geschäft um 17,8% auf 462,6 Mio. EUR gesunken, wie Vonovia mitgeteilt habe. Zudem habe Vonovia den Verkauf eines Immobilienpakets mit 1.350 Wohnungen für rund 560 Mio. EUR an einen Investor verkündet.



Die dänische Großreederei Maersk (ISIN DK0010244425/ WKN 861929) halte trotz sinkender Frachtraten an ihrer Jahresprognose fest. Das Unternehmen erwarte weiter einen Betriebsgewinn zwischen 8 und 11 Mrd. USD. Die Prognose basiere auf einem "gedämpften" Wirtschaftswachstum, wobei sich der Rückgang der Containerverladungen um die Jahresmitte stabilisieren werde.



Mit wieder steigenden iPhone-Absätzen könne sich Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) der schwächelnden Konjunktur teilweise entziehen. Zwar habe der Konzern den zweiten Rückgang des Quartalsumsatzes in Folge verbucht. Das Minus sei aber nur etwas mehr als halb so hoch ausgefallen wie befürchtet. Die Erlöse mit iPhones seien sogar überraschend um 1,5% auf 51,33 Mrd. USD gewachsen. (05.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Neben der EZB-Zinsentscheidung beschäftigte eine Flut an Quartalsberichten die Marktteilnehmer am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,51%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,44%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,31%), berichten die Analysten der NORD/LB.Anhaltende Sorgen um den US-Bankensektor hätten die Stimmung an der Wall Street verhagelt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,86%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,72%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,49%).