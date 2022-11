Der Konjunkturindex des Beratungsunternehmens sentix zeige für November eine leichte Verbesserung der Stimmung in der Eurozone an. Der entsprechende Wert sei auf -30,9 Punkte zurückgegangen, im Oktober habe er noch bei -38,8 Zählern gelegen. Auch der für Deutschland erhobene Indikator habe sich aufgehellt, was auf die vollen Gasspeicher und die hohen Temperaturen im Oktober zurückzuführen sein dürfte. Dennoch würden diese Ergebnisse laut sentix-Chef Manfred Hübner keine Trendwende darstellen.



Abgesehen von den traditionell wenig illuminierenden (weil volatilen) europäischen Einzelhandelsumsätzen stehe heute nichts Weiteres an Veröffentlichungen im Kalender. Bleibe also der Blick konzentriert auf die heutigen Zwischenwahlen (Midterm Elections) in den USA: Dabei würden alle 435 Mitglieder im Repräsentantenhaus sowie 35 von 100 Mitglieder im Senat (und weitere lokale Volksvertreter) gewählt. Auch wenn Präsident Joe Biden nicht direkt zur Wahl stehe, sei es dennoch ein Votum über seine bisherige Politik. Das Ergebnis bestimme zudem seine Möglichkeiten im zweiten Teil seiner Amtszeit zu regieren und Programme zur Konjunkturunterstützung im Falle einer Rezession oder zum Klimaschutz aufzulegen. Würden die Demokraten das Repräsentantenhaus (was wahrscheinlich sei) und den Senat (was möglich erscheine) verlieren, wären Biden zu einem großen Teil die Hände gebunden - und Donald Trump könnte sich indirekt als Gewinner und Kandidat für 2024 fühlen.



Gewinn und Umsatz von BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) hätten ihr Wachstum verlangsamt. Der Nettogewinn des Biotechunternehmens im abgelaufenen 3. Quartal habe 1,8 Mrd. EUR betragen, während er im Vorjahreszeitraum noch 3,2 Mrd. EUR betragen habe. Der Umsatz sei von knapp 6,1 Mrd. EUR auf 3,5 Mrd. EUR gesunken. Dennoch hätten die Mainzer die Umsatzprognose für den Corona-Impfstoff für das laufende Geschäftsjahr auf die Spanne 16 bis 17 Mrd. EUR (zuvor: 13 bis 17 Mrd. EUR) angehoben. Grund dafür sei der Optimismus bei den auf Omikron-Subtypen angepassten Vakzinen.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z) rechne im Gesamtjahr mit mehr Fluggästen sowie einem Gewinn von über 1 Mrd. EUR. Im ersten Halbjahr habe Ryanair einen bereinigten Gewinn in Höhe von 1,37 Mrd. EUR (- 48 Mio. im Vorjahreszeitraum) verbucht. Für das Gesamtjahr erwarte die Airline einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn zwischen 1 und 1,2 Mrd. EUR - vorausgesetzt, es gäbe keine negativen Ereignisse. Die Fluggäste wählten günstige Airlines, anstatt völlig auf das Reisen zu verzichten, so Ryanair. Für das am 1. April gestartete Geschäftsjahr erwarte der Billigflieger 168 Mio. Passagiere. (08.11.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Exporte sind im Oktober überraschenderweise um -0,3% Y/Y (September: +5,7%) gesunken, berichten die Analysten der NORD/LB.Dies stelle den ersten Rückgang seit zwei Jahren dar. Die Importe seien gegenüber Oktober 2021 um -0,7% (+0,3%) gefallen. Gründe dafür seien unter anderem die von der Inflation geschwächte globale Nachfrage. Die Produktion im Produzierenden Sektor in Deutschland sei im September um 0,6% im Vergleich zum August gestiegen, wie Destatis mitgeteilt habe. Die Jahresrate sei um 2,6% gewachsen. Die Industrieproduktion (prod. Gewerbe ex. Energie und Baugewerbe) sei um 0,7% gestiegen. Im Kontrast dazu sei die Produktion in den energieintensiven Bereichen im September um 0,9% zurückgegangen. Es sei ferner auf die noch immer anhaltenden Lieferkettenschwierigkeiten hingewiesen worden.