Durch den Kursrückgang der vergangenen Wochen habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder der steigenden 200-Tage-Linie angenähert. Eine technische Überhitzung sei damit abgewendet worden. Die derzeit bei 15.411 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie dürfte sich als tragfähige Unterstützung erweisen, zumal die Analysten nicht davon ausgehen würden, dass Deutschland in eine Doppelrezession stürzen werde.



Die aktuelle konjunkturelle Schwäche, die auch in zahlreichen Frühindikatoren zum Ausdruck komme, sei durch den Bewertungsabschlag des DAX von seinem fairen Wert bereits hinreichend gewürdigt. Allerdings lasse die Datenlage bislang noch keinen Wendepunkt zum Besseren erkennen. Obwohl die Konjunkturerwartungen bei Sentix und ZEW zuletzt leicht gestiegen seien, hätten die ifo-Erwartungen erneut nachgegeben. Zwar würden die kommenden Monate voraussichtlich von Konjunkturunsicherheit geprägt sein, das Stimmungstief dürfte allerdings annähernd erreicht sein.



Aktien würden dies erfahrungsgemäß vorwegnehmen. Der DAX sei aufgrund seiner im internationalen Vergleich günstigen Bewertung besonders attraktiv. Auch die Chancen auf positive Überraschungen seien angesichts der verhaltenen Erwartungen bezüglich Konjunktur und Aktien daher hierzulande am größten.



Die Analysten der Helaba gehen davon aus, dass Aktien nach einer kurzen Verschnaufpause in den klassisch schwachen Monaten ihren Haussezyklus fortsetzen werden und raten daher bereits investierten Anlegern, ihre Positionen zu halten bzw. unterdurchschnittlich engagierten Anlegern Aktien in Schwächephasen nachzukaufen. (25.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der August präsentiert sich an den Aktienmärkten weltweit bislang als schlechter Börsenmonat, berichten die Analysten der Helaba.Angesichts der weiterhin schwächelnden Konjunkturindikatoren und vorerst wenig Hoffnung auf Rückenwind durch die Geldpolitik hätten Anleger augenscheinlich einen Teil der bis dato überdurchschnittlichen Gewinne mitgenommen. Die Analysten der Helaba hatten zu Monatsbeginn darauf hingewiesen, dass sich in Jahren, in denen Aktien bis dahin überdurchschnittlich gut gelaufen waren, das Saisonmuster häufig verschiebt: der August löst den September als schlechtesten Monat ab. Demnach wäre die Schwächephase bald überstanden.