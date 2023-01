Hannover (www.aktiencheck.de) - Konjunkturdaten weisen zwar darauf hin, dass der Abschwung in der Eurozone nicht so tief ist wie befürchtet und die Währungsunion einer Rezession entgehen könnte, doch am deutschen Aktienmarkt traten Anleger nur zögerlich in Erscheinung (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,07%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,44%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,84%), berichten die Analysten der NORD/LB.General Electric (ISIN US3696043013/ WKN A3CSML) habe mit anhaltenden Schwierigkeiten im Energiegeschäft zu kämpfen. Die Sparte GE Vernova dürfte im laufenden Geschäftsjahr einen Verlust zwischen 200 und 600 Mio. USD einfahren. Die hohe Inflation erschwere das Geschäft mit Offshore-Windkraftanlagen, habe GE-Chef Gulp gesagt. Allerdings verspreche er sich Aufwind für die Sparte durch neue Steuerrabatte: Dank der Erholung im Luftfahrtgeschäft rechne GE trotz des schwächelnden Energiegeschäfts im laufenden Geschäftsjahr mit einem Konzerngewinn von 1,6 - 2,0 USD je Aktie.Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) setze 2023 auf eine stärkere Nachfrage im Pharmageschäft und auf eine Erholung im Bereich Medizintechnik. Für das laufende Jahr werde mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 10,45 bis 10,65 USD gerechnet nach 10,15 USD in 2022, habe der US-Pharma- und Konsumgüterhersteller mitgeteilt. Auch im vierten Quartal habe J&J besser als erwartet abgeschnitten. Der Umsatz sei trotzt negativer Wechselkurseffekte um 1,3% auf 94,9 Mrd. USD gestiegen. Unter dem Strich sei der Nettogewinn jedoch im Gesamtjahr um gut 14% auf 17,9 Mrd. USD geschrumpft. (25.01.2023/ac/a/m)