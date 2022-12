Zunächst seien die Aktienmärkte schwächer in die Handelswoche gestartet. Mit der FED und dann auch mit Blick auf China seien die Börsen dann zur Wochenmitte hin ins Plus gedreht. Indices wie der Dow Jones Industrial Average (ISIN US260566104/ WKN 969420) (plus 0,1 Prozent), der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (plus 1,3 Prozent), der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) (plus 1,7 Prozent) und auch der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) (plus 0,4 Prozent) hätten aus charttechnischer Sicht ihre seit Oktober anhaltenden kurzfristigen Aufwärtstrends fortsetzen können.



Die Aktienmärkte aus den Schwellenländern hätten zudem deutlich zulegen können. Asien und Lateinamerika hätten Zugewinne in Höhe von 4,9 bzw. 3,6 Prozent verbucht. Der chinesische HSCEI-Index habe mit einem Zuwachs von 6,7 Prozent in der Berichtswoche vorne gelegen.



Branchenseitig hätten mit Blick auf Europa im STOXX Europe 600-Index Aktien aus den Bereichen Grundstoffe, persönliche Haushaltsgüter sowie der Reise- und Freizeitsektor mit einem Plus von 2,2 bis 2,5 Prozent zu den Gewinnern gehört. Chemiewerte, Immobilientitel und Banken hätten hingegen im Minus gelegen, Aktien aus der Chemiebranche hätten mit 2,5 Prozent die höchsten Verluste zu verzeichnen gehabt. Insgesamt habe sich in der Berichtswoche sektorenseitig eine uneinheitliche Entwicklung gezeigt. (Ausgabe vom 02.12.2022) (05.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aussagen von FED-Chef Powell sorgten an den Aktienbörsen für gute Stimmung, die Anleger setzen bereits auf den Höhepunkt der Inflation, so die Experten von Union Investment.Auch seien Signale für eine perspektivische Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft in letzter Handelswoche ins Spiel gebracht worden. Die dortige Zero-Covid-Strategie werde wohl bis März 2023 weiterverfolgt werden, die Anleger hätten zuletzt aber bereits auf leichte Lockerungsschritte bis zum Frühjahr gesetzt. Die jüngsten chinesischen Einkaufsmanagerindices seien nicht berauschend ausgefallen und dürften in erster Linie auf die weitreichenden Einschränkungen aufgrund rekordhoher Corona-Fälle zurückzuführen sein. Eine expansive Geldpolitik der Chinesischen Zentralbank sollte aber die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen.