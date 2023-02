Die jährliche Inflationsrate in Deutschland sei im Januar auf 8,7% gegenüber 8,6% im Vormonat gestiegen und habe damit unter den Marktschätzungen von 8,9% gelegen. Der harmonisierte EU-Index sei von 9,6% auf 9,2% gesunken und habe damit unter den Prognosen von 10% gelegen.



Die Aktien der Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) seien am Donnerstag stark abgerutscht, nachdem die zweitgrößte Schweizer Bank den fünften Quartalsverlust in Folge und einen Exodus vermögender Kunden gemeldet habe. Der Kreditgeber rechne für das Gesamtjahr 2023 mit einem deutlichen Verlust, während für 2024 eine Rückkehr zur Profitabilität erwartet werde.



Die Aktien von Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) hätten nach guten Quartalsergebnissen um mehr als 7% zugelegt. Positiv hätten vor allem die Margen überrascht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen hätten.



Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) habe mit ihren Ergebnissen positiv überrascht. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit mehr als 2,5% gewinnen und auf ein Niveau klettern, das seit Dezember 2022 nicht mehr erreicht worden sei. Der Anstieg der Einnahmen gleiche den leichten Anstieg der Kosten deutlich aus.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Donnerstagshandel an den europäischen Aktienmärkten brachte eine deutliche Stimmungsverbesserung unter den Anlegern, die positiv auf die schlechter als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen in Deutschland reagierten, so die Experten von XTB.Die Kontrakte auf den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hätten die jüngsten Höchststände durchbrochen und seien auf ein Niveau geklettert, das seit fast einem Jahr nicht mehr erreicht worden sei.Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ leer. Die Aufmerksamkeit der Anleger werde sich auf die Reden mehrerer FED-Banker richten. PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) werde nach Handelsschluss an der Wall Street seine Finanzergebnisse vorlegen.