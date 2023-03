Inzwischen spreche auch einiges für wieder steigende Kapitalzuflüsse in europäische Aktienfonds. Der Abbau von Short-Positionen, der vergangenen Sommer ein erhebliches Ausmaß angenommen habe, aber auch Zuflüsse von Vermögensverwaltern, die China für "uninvestierbar" erklärt hätten und nun über Europa ein "latentes" China-Engagement aufbauen könnten, dürften hier helfen.



Der STOXX 600 werde aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 gehandelt, was 5% unter seinem langjährigen Median und 30% unter dem des S&P 500 liege. Dieser Abschlag erscheine angesichts eines günstigeren Marktumfelds und einer geringeren Zinssensitivität nicht gerechtfertigt. Allerdings könnte das Lohnwachstum die aggregierten Gewinne pro Aktie der Unternehmen im STOXX 600 in diesem Jahr um 10% drücken.



Besonders betroffen seien Konzerne mit hohen Lohnkosten und gleichzeitig niedrigen Margen, die wenig Raum lassen würden, Kostensteigerungen zu absorbieren. Unternehmen der Sektoren Industrie, Reisen und Freizeit sowie Bauwesen und -materialien würden hierbei vergleichsweise schlecht abschneiden. Nach dem guten Jahresstart von Aktien dieser Sektoren könnte die weitere Kursentwicklung moderater ausfallen.



Schwellenländeraktien hätten sich seit Jahresbeginn etwas schwächer entwickelt als ihre Pendants aus den Industriestaaten. Das könnte sich aber ändern. Die Papiere dürften nicht nur überproportional von einer stärkeren Wachstumsdynamik in China profitieren, sondern auch von strukturell höheren Wachstumsraten der Emerging Markets - allen voran in Asien. Der MSCI Emerging Markets, der den Gesamtmarkt der Schwellenländeraktien abdecke, werde aktuell mit einem KGV von 11,9 bewertet und biete weiteres Kurspotenzial.



Nach dem Ende der Null-COVID-Politik könnte Chinas Wirtschaft 2023 um 5,5% zulegen. Das würde den angeschlagenen Immobiliensektor stützen, die geopolitisch bedingt höheren Risikoprämien abmildern und zu positiven Gewinnrevisionen beitragen. Mit einem KGV von 10,9, das dem historischen Durchschnitt entspreche, scheine der MSCI China die verbesserten Aussichten noch nicht voll eingepreist zu haben. Allerdings habe der Index seit Oktober stark zugelegt, und die weitere Erholung könnte holprig verlaufen. (Kapitalmarktausblick März 2023) (09.03.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Erholung an den globalen Aktienmärkten ist etwas ins Stocken geraten, so die Analysten von Postbank Research.Zinsängste hätten zuletzt zu Korrekturen geführt. Noch aber würden Aktien aus Europa, den USA und den Schwellenländern eine positive Performance seit Jahresbeginn aufweisen. Der europäische Index STOXX 600 habe um 9%, sein US-Pendant S&P 500 um 3% und der MSCI Emerging Markets um 1% zugelegt. Auch künftig könnten sich Anlegern interessante Perspektiven eröffnen. In diesem Umfeld bekräftige die Deutsche Bank ihre Präferenz für "Value". Die Märkte dürften sich weiterhin eher auf die aktuellen als auf die künftigen Erträge konzentrieren. Mit Blick auf die Ertragsrenditen spreche das für Aktien aus Europa und Japan sowie insbesondere aus den Schwellenländern Asiens.In Europa habe der Winter die Gasversorgung kaum vor Probleme gestellt. Die Gasspeicher in Deutschland seien zu mehr als 70% gefüllt und zwei LNG-Terminals in Betrieb. Das verringere auch das Risiko einer Mangellage im nächsten Winter - und erhöhe die Chance, dass Europa 2023 eine Rezession erspart bleibe. Europäischen Aktien dürfte gerade in expansiven Zeiten ihre Konjunktursensitivität zugutekommen. Da rund 60% der Erträge außerhalb der Region erwirtschaftet würden, könnte Europa also überproportional profitieren.