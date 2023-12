Betrachte man die Entwicklung in diesem Jahr, hätten US-Aktien mit einem Plus von 15,1 Prozent, Stand Ende November, deutlich die Nase vorn. "Die Kurse wurden insbesondere vom KI-Boom und groß kapitalisierten Technologiewerten nach oben gezogen", erkläre Dürnberger. Dahinter würden Japan (plus 9 Prozent) sowie Europa (plus 7,5 Prozent) folgen. Enttäuschend würden hingegen chinesische Aktien abschneiden (minus 9,4 Prozent). "Die hohen Erwartungen nach dem Ende der Corona-Restriktionen wurden hier noch nicht erfüllt. Vielmehr hält der schwächelnde Immobiliensektor die Aktienmärkte in China in Schach", so der Asset Manager.



Anleihen hätten es trotz des jüngsten Kursanstiegs auch dieses Jahr schwer. Die Zinserhöhungen der Notenbanken und damit verbunden die höheren Renditen würden auf ihnen lasten. "Immerhin scheint es kein zweites Verlustjahr in Folge zu geben", schätze Dürnberger. Die Assetklasse Gold sei insbesondere seit dem Beginn des Nahostkonfliktes wieder als sicherer Hafen gefragt. Das Edelmetall habe zwar im Lauf des Jahres zwischenzeitlich den gestiegenen Renditen Tribut zollen müssen, habe aber gerade in den letzten Wochen und Monaten, eben aufgrund der geopolitischen Spannungen, stark zugelegt und werde das Jahr aller Voraussicht nach mit einem kräftigen Gewinn beenden.



Die Inflationsdynamik habe sowohl in der Eurozone als auch in den USA deutlich nachgelassen. Zum Rückgang der Preise hätten - neben entspannten Lieferketten, einer guten Versorgungslage mit Rohmaterialien und einem geringeren Auftragseingang der Unternehmen - vor allem die Zentralbanken mit ihren Zinsschritten nach oben beigetragen. Aber: "Viele Zentralbanken dürften ihren Zinserhöhungszyklus bereits beendet haben, auch wenn Sie dies noch nicht explizit kommunizieren wollten. Bis das Zwei-Prozent-Ziel von EZB und Fed erreicht wird, dürfte es jedenfalls noch dauern. Bei der Inflationsbekämpfung sind die letzten Meter die schwierigsten", betone Dürnberger.



Nach einer Schwächephase habe der Ölpreis zur Jahresmitte deutlichen Auftrieb erhalten, da die OPEC und mit ihr verbündete Produzentenländer wie Russland beschlossen hätten, die bis dahin vereinbarten geringeren Produktionsmengen bis Ende des Jahres beizubehalten. Nach einem Jahreshoch von fast 100 US-Dollar pro Barrel im September hätten jedoch Nachfragesorgen die Oberhand gewonnen und Ende November habe Brent-Öl nur mehr um die Marke von 80 US-Dollar je Barrel gehandelt. "Dieses Niveau erachtet Saudi-Arabien offenbar als rote Linie", analysiere Dürnberger. "Nach intensiven Diskussionen haben die OPEC und ihre Verbündeten nun beschlossen, die Ölproduktion nochmals zu drosseln, um so einem Überangebot im ersten Quartal 2024 vorzubeugen." (11.12.2023/ac/a/m)







Salzburg (www.aktiencheck.de) - Die Anzeichen für eine Rezension im Euroraum verdichten sich, so die Analysten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Darauf deute insbesondere der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der als verlässlichster Konjunkturparameter für die Eurozone gelte. Sein Wert liege aktuell weiter auf einem Niveau, bei dem die Wirtschaft in der Vergangenheit in der Regel geschrumpft sei. Die Aussichten für Anleger:innen würden also volatil bleiben. Dennoch gebe es weiterhin Chancen auf gute Renditen. "Das Jahr 2023 war jedenfalls - mit wenigen Ausnahmen - ein gutes Jahr für Aktien", erörtere Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler, in seinem aktuellen Kapitalmarktupdate.