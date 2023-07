Für den S&P 500 erwarte der Konsensus einen Gewinnrückgang von ca. 5% gegenüber dem Vorjahr - klammere man den Energiesektor aus, werde mit einer Gewinnstagnation gerechnet. Den Unternehmen dürfte also zugutekommen, dass die Erwartungen bereits niedrig seien. Spannender dürfte der Ausblick der Unternehmen sein - vor allem vor dem Hintergrund, dass die Analysten für Q3 und vor allem Q4 ein deutliches Wachstum der Unternehmensgewinne erwarten würden. Hier würden Risiken lauern.



Am 5. Juli werde das FED- und am 13. Juli das EZB-Protokoll der Juni-Sitzung veröffentlicht. Diese dürften einen Einblick in die aktuellen Konjunktureinschätzungen der Zentralbanken geben. Am 14. Juli nehme die US-Q2-Berichtssaison mit den Zahlen der US-Großbanken an Fahrt auf.



Heute stünden die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes (Jun.) für China, Europa und die USA (inkl. ISM) an. Am Dienstag würden die deutschen Exporte (Mai) und am Mittwoch die Einkaufsmanagerindices des Dienstleistungsgewerbes (Jun.) für China, Europa und die USA veröffentlicht.



Die französische Industrieproduktion (Mai) und die US-Auftragseingänge (Jun.) stünden ebenfalls an. Die deutschen Auftragseingänge (Mai), die US-Handelsbilanz (Mai), und der ISM-Dienstleistungs-PMI (Jun.) würden am Donnerstag folgen. Am Freitag würden dann die US-Arbeitsmarktdaten (Jun.) und die deutsche Industrieproduktion (Jun.) publiziert. (03.07.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Über die letzten beiden Wochen haben sich Aktien und Anleihen tendenziell volatil seitwärts entwickelt, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Gründe dafür seien neben den Rebalancierungsflows die weiterhin falkenhaften Zentralbanken sowie der andauernde Liquiditätsentzug gewesen. Vor allem US-Zinsen hätten dank robuster Konjunkturdaten letzte Woche angezogen. Die US-Zinsstrukturkurve habe sich noch stärker invertiert, weil der Markt erwartete Zinssenkungen ausgepreist habe. In den nächsten Wochen dürften sich die Anleger mit der beginnenden Q2-Berichtssaison wieder stärker auf Fundamentaldaten konzentrieren.