Außerdem böten sich Anlegern weniger risikoreiche Investment-alternativen. US-Geldmarktfonds würden mittlerweile fast 5% Rendite erzielen. Unter den 26 Branchen des S&P 500 finde sich lediglich eine Handvoll, die kurzfristig ein ähnlich hohes Renditepotenzial aus zu erwartenden Kursgewinnen und Dividenden berge. Nur die Sektoren Energie, Medien und Unterhaltung und Telekommunikation könnten hier mit mindestens 5% aufwarten. Allerdings seien weder die erwartete Dividende noch die Rückkehr zu Bewertungsniveaus der Vergangenheit garantiert.



Bei Aktienkursen von US-Banken könnte sich indes ein Boden abzeichnen, nachdem die Ereignisse um einige Regionalbanken den gesamten Sektor auf Talfahrt geschickt hätten. Der S&P 500 Banks-Index habe seit seinem Höchststand vom Januar 2022 über 40% eingebüßt. Das entspreche dem durchschnittlichen Kursverlust während der Rezessionen seit 1929 - ob sich die Bewertungen der US-Banken aber bereits in der Nähe ihrer Talsohle befinden würden, bleibe angesichts der rückläufigen Wachstumsdynamik in den USA vorerst ungewiss. Insbesondere die großen Kreditinstitute würden sich aber in robuster Verfassung zeigen.



Grundsätzlich solide aufgestellt seien offenbar auch die europäischen Banken, deren Aktien zuletzt ebenfalls unter Abgabedruck geraten seien. Die Liquiditätsausstattung falle um durchschnittlich 30%-Punkte höher aus als bei der US-Konkurrenz; die Kernkapitalquote liege mit rund 14% etwas höher. Außerdem würden die Institute im Durchschnitt lediglich 20% ihrer Kundeneinlagen in Anleihen investieren, deren zinsbedingte Bewertungsverluste bereits zum Großteil verbucht seien. Die seien einer Regionalbank in den USA zum Verhängnis geworden - sie habe 70% der Einlagen in festverzinslichen Papieren gehalten.



Fundamental seien europäische Banken in einer besseren Verfassung als in vorangegangenen Krisen. Risiken könnten sich jedoch beim Gewinnpotenzial ergeben, wenn höhere Einlagezinsen erforderlich würden, um einem möglichen Abzug von Kundengeldern entgegenzusteuern. Das Gleiche wäre der Fall, wenn die Europäische Zentralbank aus Sorge vor Finanzmarktturbulenzen beschließe, den Zinsanhebungszyklus deutlich früher zu beenden. (Kapitalmarktausblick April 2023) (11.04.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die größten Turbulenzen könnten vorerst überstanden sein, doch die Volatilität an den globalen Aktienmärkten dürfte auch in den kommenden Wochen erhöht bleiben, so die Analysten von Postbank Research.Bereits vor der Schieflage einiger US-Banken und den Liquiditätsproblemen eines Schweizer Geldinstituts, was im März für heftige Kursausschläge verantwortlich gewesen sei, habe die im vergangenen Oktober gestartete Erholungsrally eine Verschnaufpause eingelegt. Hintergrund sei die überraschend hartnäckige Inflation in den USA und Europa gewesen. Sie habe die Anleger veranlasst, zusätzliche Leitzinserhöhungen einzupreisen. Inzwischen zeige die Projektion der US-Notenbank Federal Reserve (FED) zwar nur noch einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr und deutliche Senkungen für 2024. Allerdings könnten anziehende Finanzierungskonditionen für Haushalte und Unternehmen die US-Konjunktur bremsen und wie Leitzinserhöhungen wirken.