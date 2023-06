Auch die Zahl der verkauften Neubauten (Einfamilienhäuser) in den USA sei deutlicher gestiegen als erwartet. Im Mai sei es im Vergleich zum Vormonat zu einem Plus von 12,2% auf eine Jahresrate von 763.000 Einheiten gekommen, wohingegen der April-Wert von 683.000 auf 680.000 revidiert worden sei. Die Preise hätten sich dabei spürbar verringert. Während im Mai 2022 ein Durchschnittspreis von USD 450.700 habe bezahlt werden müssen, seien es im Mai 2023 USD 416.300 gewesen.



Wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage endgültiger Ergebnisse mitgeteilt habe, seien im Jahr 2022 rund 1.462.000 mehr Zuzüge nach als Fortzüge aus Deutschland erfasst worden. 2.666.000 Zuzügen hätten 1.204.000 Fortzüge gegenübergestanden. Damit sei der Wanderungsüberschuss mehr als viermal so hoch ausgefallen wie im Vorjahr mit 329.000. Es handele sich um die höchste bisher registrierte Nettozuwanderung. Der Anstieg sei vor allem auf Schutzsuchende aus der Ukraine zurückzuführen gewesen. Rund 1,1 Mio. Zuzüge und 138.000 Fortzüge hätten Menschen aus der Ukraine betroffen.



Die Konjunktursorgen hätten Anleger am deutschen Aktienmarkt nur vorsichtig agieren lassen (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,21%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,23%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,16%). Nach überraschend starken Konjunkturdaten aus den USA habe die Wall Street aber gestern im Plus gehandelt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,61%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,15%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,65%). Unter Druck gewesen sei dort die Aktie der Apothekenkette Walgreens Boots (ISIN US9314271084/ WKN A12HJF), die nach einer Prognosesenkung um rund 9% eingebrochen seien.



Der Energiespeicheranbieter INTILION plane einen Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Börse im 3. Quartal 2023. Der bisherige Alleineigentümer Hoppecke werde dabei Mehrheitsaktionär bleiben. INTILION biete Lithium-Ionen-Speichersysteme unterschiedlichster Größenordnung für Industriekunden und Energieversorger und verfolge eine Wachstumsstrategie. In den vergangenen drei Jahren sei ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 147% p.a. gelungen. Im laufenden Geschäftsjahr solle sich der Umsatz von EUR 30 Mio. auf EUR 70 Mio. mehr als verdoppeln. Mittelfristig solle ein Volumen von EUR 250 Mio. bei einer bereinigten EBIT-Marge von 8% bis 10% erreicht werden.



Nach den in der vergangenen Woche kommunizierten Problemen bei Siemens Gamesa (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) habe der Wettbewerber Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) gestern seine bestehende Prognose explizit bestätigt und damit den eigenen Aktienkurs gestützt. (28.06.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Entgegen der Erwartung eines Rückgangs konnte die US-Industrie im Mai zum Vormonat ein Auftragsplus von 1,7% für langlebige Güter erzielen, berichten die Analysten der NORD/LB.Im April habe es ein Plus von revidiert 1,2% gegeben. Ohne Verkehrssektor (z.B. Bestellungen von Boeing) habe sich im Mai ein Plus von 0,6% ergeben, nach revidiert -0,6% im April.Auch die Daten zur Konsumstimmung in den USA seien überraschend positiv gewesen. Das Verbrauchervertrauen des Conference Board sei von 102,5 Punkten im Mai auf 109,7 Punkte im Juni und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2022 gestiegen.