Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) hat in dem für Versorger schwierigen Marktumfeld den Umsatz in den ersten neun Monaten um 70% auf 81,593 Mrd. EUR gesteigert, berichten die Analysten der NORD/LB.



Das bereinigte EBITDA sei auf 6,110 (Vj: 6,277) Mrd. EUR gefallen. Der erwartete Rückgang resultiere nach Unternehmensangaben vor allem daraus, dass das EBITDA des Nicht-Kerngeschäfts im Vorjahr durch einen positiven Sondereffekt geprägt gewesen sei und im laufenden Jahr daher deutlich niedriger ausfalle. Beim bereinigten Nettogewinn sei ein Rückgang auf 2,126 (2,189) Mrd. EUR verzeichnet worden. Für das laufende Jahr erwarte E.ON weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 7,6 und 7,8 (2021: 7,889) Mrd. EUR und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,3 und 2,5 (2,503) Mrd. EUR.



Deutliche Zuwächse in allen vier Segmenten hätten bei Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) im vierten Quartal (30.09.) für einen Umsatz von 6,0 Mrd. EUR (+6,8% auf vergleichbarer Basis) gesorgt. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sei um 27% auf 1,01 Mrd. EUR gestiegen. Damit seien die Markterwartungen klar übertroffen worden. Netto sei der Gewinn um 36% auf 636 Mio. EUR (Vorjahr: 462) geklettert. Im neuen Geschäftsjahr 2022/23 plane das Medizintechnikunternehmen mit einem vergleichbaren Wachstum von -1 bis +1%. Ohne Umsatzerlöse aus COVID-19-Antigen-Schnelltests entspreche dies einem vergleichbaren Umsatzwachstum zwischen 6% und 8%. (10.11.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Siemens Healthineers



