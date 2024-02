An der Wall Street hätten begeisternde Zahlen von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) für je nach Index freundliche bis feste Stimmung gesorgt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,34%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,07%; NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,74%). Amazon habe um 7,9% zugelegt, Meta sei sogar um 20,3% geklettert.



E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) habe im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet. Das bereinigte EBITDA habe nach vorläufigen Zahlen mit rund EUR 9,4 Mrd. deutlich über der in Aussicht gestellten Spanne von EUR 8,6 Mrd. bis EUR 8,8 Mrd. gelegen. Das vollständige Zahlenwerk werde am 13. März veröffentlicht.



Der schwedische Hausgerätehersteller Electrolux mit Marken wie Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire, Gibson oder Kelvinator sei im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das Betriebsergebnis auf Basis des operating income habe bei SEK -3,22 Mrd. gelegen nach SEK -1,96 Mrd. im Vorjahr. Das Unternehmen habe dies vor allem auf eine schwache Konsumstimmung in Nordamerika, hohe Kosten sowie einen verstärkten Preiswettbewerb zurückgeführt.



Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) habe im vergangenen Jahr einen Konzerngewinn von USD 36 Mrd. erzielt. Aufgrund gesunkener Ölpreise habe der Wert deutlich unter dem Vorjahr gelegen, als die nach Ausbruch des Ukraine-Krieges gestiegenen Preise für sprudelnde Gewinne in Höhe von USD 59 Mrd. gesorgt hätten. Trotzdem habe der Ölkonzern die Markterwartungen übertroffen. (05.02.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) begab sich am Freitag zunächst auf Rekordkurs und schaffte kurzzeitig ein neues Allzeithoch bei 17.004,55 Punkten, berichten die Analysten der NORD/LB.Nach den US-Daten sei er jedoch in die Knie gegangen und habe bei 16.918 Zählern immerhin noch 0,4% im Plus geschlossen (DAX +0,35%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,97%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,86%).