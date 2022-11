Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Lockerung bei den chinesischen Corona-Maßnahmen sowie die Hoffnung auf moderate US-Zinserhöhungen haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Freitag angetrieben (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,56%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +2,79%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,69%), berichten die Analysten der NORD/LB.Höhere Absätze und Verkaufspreise hätten bei Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) im dritten Quartal zu einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Gewinn geführt. Die Erlöse hätten sich auf 13,5 (9,2) Mrd. EUR verbessert, das EBIT sei, wie bereits jüngst bekannt gegeben, um 159% auf 1,273 Mrd. EUR geklettert. Einen Wermutstropfen habe es beim Auftragseingang gegeben, der um 18% auf 135.569 Einheiten gesunken sei. Für das Gesamtjahr rechne der Konzern weiterhin mit einem leicht steigenden EBIT sowie mit einem Umsatz zwischen 50 und 52 Mrd. EUR.Beim Stahlkonzern Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) sei der Außenumsatz in den ersten neun Monaten vor allem wegen erhöhter Preise um 39% auf 9,765 Mrd. EUR gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich auf 1.396,8 (866,8) Mio. EUR verbessert, der Gewinn nach Steuern habe bei 945,8 (467,7) Mio. EUR gelegen. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern weiterhin einen Umsatz von 13 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,6 Mrd. EUR. (14.11.2022/ac/a/m)