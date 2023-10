Der Sandalenhersteller Birkenstock halte sich Medienberichten zufolge beim Preis seiner Aktien für den Börsengang in New York zurück. Birkenstock habe den Aktienpreis mit USD 46 in der Mitte der zuvor festgelegten Spanne von USD 44 bis USD 46 angesetzt. Damit wäre das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein an der Börse rund USD 8,6 Mrd. wert.



BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) (+0,92%) habe seine mittelfristige EBITDA-Prognose um USD 2 Mrd. angehoben und erwarte für 2030 ein EBITDA zwischen USD 53 und USD 58 Mrd. bei einem Ölpreis von USD 70 pro Barrel.



PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) (+1,88%) habe am Dienstag angekündigt, dass das Unternehmen im nächsten Jahr "moderate" Preiserhöhungen plane, da die Nachfrage trotz wiederholter Preiserhöhungen anhalte, was den Snack- und Getränkeriesen dazu veranlasst habe, seine Gewinnprognose für 2023 zum dritten Mal in Folge anzuheben. Die Durchschnittspreise seien im abgelaufenen Quartal um 11% gestiegen, während das organische Volumen leicht um 2,5% zurückgegangen sei. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit USD 2,25 zudem über den Erwartungen gelegen. PepsiCo prognostiziere für das Geschäftsjahr 2023 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von USD 7,54 (zuvor USD 7,47) und halte an seiner Prognose eines jährlichen organischen Umsatzwachstums von 10% fest.







Es wird erwartet, dass Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) (-0,42%) am heutigen Mittwoch die Übernahme des US-Konkurrenten Pioneer Natural Resources (ISIN US7237871071/ WKN 908678) (+0,76%) für rund USD 60 Mrd. bekannt geben wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit würde das Unternehmen die Kontrolle über das größte US-Ölfeld übernehmen und sich langfristig eine kostengünstige Produktion sichern. Es wäre die größte Übernahme eines Unternehmens in diesem Jahr und die größte von Exxon seit der USD 81 Mrd. schweren Übernahme von Mobil Oil im Jahr 1998.