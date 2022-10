Die Analysten hätten untersucht, wie sich seit 1965 der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) im vierten Quartal in Abhängigkeit von der Performance der ersten drei Quartale entwickelt habe: In Jahren mit einer positiven Wertentwicklung habe der DAX um durchschnittlich 5,6% zugelegt, in Jahren mit einer negativen Zwischenbilanz habe er ein durchschnittliches Plus von lediglich 0,5% verbucht. Auf den ersten Blick bestätige sich also der Spruch "The Trend is your Friend". Allerdings sei zu beobachten, dass die Performance im vierten Quartal in Jahren mit Kursrückgängen sehr weit gestreut habe. Salopp ausgedrückt: Alles sei möglich - von Jahresendrally bis Absturz. Zugegeben, dies sei ein ausgesprochen unbefriedigendes Ergebnis. Da müsse es doch bessere Timing Indikatoren geben.



Ein Klassiker sei die implizite Aktienvolatilität. In der Vergangenheit hätten hohe Werte eine gute Kontraindikation geliefert. Wolle heißen: Kaufe dann, wenn alle anderen in Panik verfallen würden. Mit einem Wert von über 30% sei der VDAX derzeit zwar klar über seinem langfristigen Durchschnitt von rund 20%. Von Panik könne jedoch keine Rede sein. Dass allerdings nicht jeder Bärenmarkt mit einem Ausverkauf ende, würden die Jahre 2015 und 2018 zeigen. Damals habe die implizite Volatilität in der Spitze "lediglich" Werte von rund 40% erreicht. Wer also auf ein klares Signal zum Einstieg warte, könnte zu spät kommen und dann abermals vor der Frage stehen: "Soll ich jetzt noch einsteigen?"



Was also tun? Geldanlage sei eine sehr individuelle Sache und jeder müsse für sich selbst die Frage beantworten: "Wie viel Risiko kann oder möchte ich eingehen?" Der Versuch, den optimalen Zeitpunkt für den Ein- bzw. den Aus stieg zu erwischen, werde selten von Erfolg gekrönt sein. Daher biete es sich an, in Chance-Risiko-Kategorien zu denken. Eine wertvolle Orientierung biete dabei die Bewertung. Zwar würden Aktien dazu neigen, nach unten wie nach oben zu übertreiben. Auf Sicht von mehreren Jahren zahle es sich jedoch aus, Aktien dann zu kaufen, wenn sie unterbewertet seien.



Auf Basis der gängigsten Bewertungskennziffern Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie Dividendenrendite betrage der faire Wert des DAX derzeit 14.700 Punkte. Auf dem aktuellen Niveau seien deutsche Standardwerte damit klar unterbewertet. Könne es zwischenzeitlich noch weiter nach unten gehen? Ja, und es sei nicht unwahrscheinlich, dass sich die von den Analysten prognostizierte Erholung erst etwas später einstellen werde. Wer allerdings bereit sei, dieses Risiko einzugehen, dem würden auf Sicht der kommenden Jahre überdurchschnittliche Renditechancen winken. (Ausgabe vom 30.09.2022) (03.10.2022/ac/a/m)







