Für die Aktie von Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) sei es dagegen infolge einer Gewinnwarnung gestern um 12,3% nach unten gegangen. Belastet sehe sich der niederländische Medizintechnikkonzern neben dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld auch durch die anhaltende Lieferkettenproblematik.



Der weltweit führende Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) (+1,9%) dagegen habe mit seinen für das abgelaufene Quartal veröffentlichten Umsatzzahlen auf ganzer Linie überzeugen können.



PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) (+4,2%) habe nach starken Quartalszahlen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben. (13.10.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Chemieriese BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) hat gestern vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während der Umsatz aufgrund von höheren Absatzpreisen und Währungseffekten noch kräftig (+12%) habe zulegen können, sei das Betriebsergebnis um gut ein Viertel zurückgegangen, zumal höhere Energie- und Rohstoffkosten nicht zur Gänze hätten weitergegeben werden können. Wegen einer Wertberichtigung auf die Beteiligung der Wintershall Dea, die wiederum eine Beteiligung an der Nord Stream AG habe wertberichtigen müssen (Nord Stream 1 Pipeline), habe das Nachsteuerergebnis die Analystenerwartungen verfehlt. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Mit einem EUR 500 Mio.-schweren Kostensenkungsprogramm wolle man den sich eintrübenden Geschäftsaussichten entgegentreten. Die BASF-Aktie sei mit einem Plus von 1,6% aus dem Handel gegangen.