Das zuvor vor allem von Reddit-Usern in lichte Höhen getriebene Papier stürze nach verlustreichen Tagen auch am Freitag um deutliche 41% ab. Berichten zufolge habe sich der Investor Ryan Cohen via seiner Investmentfirma RC Ventures von all seinen Anteilen getrennt. Auch andere sogenannte Meme-Aktien wie GameStop (ISIN US36467W1099/ WKN A0HGDX) (-4%) und AMC Entertainment (ISIN US00165C1045/ WKN A1W90H) (-7%) seien dadurch unter Druck gekommen. (22.08.2022/ac/a/m)





