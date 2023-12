Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verließ den Handel im positiven Terrain, berichten die Analysten der NORD/LB.Casino Guichard Perrachon SA plane den Verkauf von Hyper- sowie Supermärkten im Wert von EUR 1,35 Mrd. an Intermarche und Auchan Retail. Der französische Lebensmittelhändler benötige im Zuge der Umschuldung Barmittel.Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) verliere erneut einen polychlorierten Biphenyle (PCB)-Prozess in den USA. Ein Geschworenengericht habe die Leverkusener zur Zahlung von USD 857 Mio. verurteilt. Für Bayer sei es die zweite Niederlage bei PCB-Klagen innerhalb kurzer Zeit. Der DAX-Konzern sei erst Ende November zur Zahlung in Höhe von USD 165 Mio. verurteilt worden. PCB sei von Monsanto bis 1977 produziert worden. Die amerikanische Regierung habe PCB im Jahr 1979 verboten. Die Monsanto-Übernahme-induzierten- Klagewellen möchten einfach nicht aufhören. (20.12.2023/ac/a/m)