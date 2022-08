Die Inflationsrate in Deutschland werde im Juli 2022 voraussichtlich +7,5% betragen. Gemessen werde sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Im Juni 2022 habe die Inflationsrate bei +7,6% und im Mai bei +7,9% gelegen. Für die Eurozone schätze Eurostat den Anstieg des Harmonisierten Index der Verbraucherpreise auf einen neuen Gipfel im Juli von +8,9%.



Der Anstieg des Index für Konsumentenpreise in den OECD-Ländern von +10,3% im Juni nach 9,7% im Mai sei zum Vergleich unbrauchbar, da er durch Extremfälle verzerrt sei (Türkei +78,6%, Regeln der freien Marktwirtschaft ausgesetzt).



Die USA würden zwar auch zu den OECD-Ländern zählen, ihrem Gewicht komme aber besondere Bedeutung zu, da sie die größte Volkswirtschaft mit marktwirtschaftlichen Regeln sei. Hier seien die Konsumentenpreise im Juli um +8,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Gegenüber dem Juli sei die Steigerungsrate 0% gewesen. Die Jahresrate sei aber noch sehr weit von der FED Funds Rate von 2,5% entfernt. Die stagnierende Inflationsrate aber begründe Hoffnungen, dass die FED bei künftigen Erhöhungen ein gemäßigteres Tempo einschlagen könnte. Als wichtigste Zentralbank der Welt werde die FED andere Notenbanken entsprechend motivieren.



Folgerung: Die FED und die EZB würden vermutlich noch dreimal in diesem Jahr, im September, November und Dezember ihre Leitzinsen um jeweils +0,5% erhöhen und damit noch vor dem Jahresende die Korrektur ihrer Geldpolitik abschließen.



Folgerung: Der Verlauf des Aktienindex für erneuerbare Energien zeige deutlich, dass das Interesse der Investoren in diesem Bereich kräftig gestiegen sei.



Folgerung: Der Goldpreis habe sein Steigerungspotenzial noch lange nicht ausgereizt. (17.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Probleme, die sich gegenwärtig weltweit auftürmen, scheinen unüberbrückbar, ihre Ursachen unlösbar, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Man gehe sehr schweren Zeiten entgegen. Und doch gebe es bereits Investoren und Finanzanalysten, für die gelte "Bange machen gilt nicht". Gemeint seien dabei die längerfristigen Perspektiven.Hoffnungen würden sich vor allem aus den nicht zu unterschätzenden Selbstheilungskräften der Marktwirtschaft leiten. Ein erkanntes Problem werde allmählich zu einem lösbaren. Hierfür gebe es bereits zahlreiche Ansätze. Die Ursachen für die unerträglich hohen Inflationsraten, die Abhängigkeit von russischen Gasimporten, die überdimensionale Verteuerung von Energie werde in allen Ländern bekämpft. Die Gasspeicher würden sich langsam füllen, die Suche nach Alternativen werde verstärkt, die Investitionen in erneuerbare Energien seien auf Rekordstand.Erste Erfolge würden sich in der Statistik der Inflationsraten anbahnen. Der Anstieg sei zumindest kurzfristig zum Stillstand gekommen. Die Preise seien zwar nicht gefallen, aber der Anstieg gegenüber dem Vorjahr stagniere. Das sei zwar noch keine Wende in der Inflation, ein neuer Gipfel könne in den nächsten Monaten nicht ausgeschlossen werden, aber es steige die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gipfel nicht mehr weit entfernt sei.