Hannover (www.aktiencheck.de) - In Europa nahmen die Aktienanleger vor Weihnachten Gewinne mit (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,27%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,49%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,36%), berichten die Analysten der NORD/LB.BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) verkaufe seinen 72,7%-Anteil an Wintershall Dea für insgesamt USD 11,2 Mrd. in bar und Aktien an den britischen Konzern Harbour Energy. BASF erhalte USD 1,56 Mrd. in bar sowie neue Aktien von Harbour Energy, sodass BASF mit 39,6% Großaktionär des britischen Konzerns werde.Der Ölkonzern ADNOC aus Abu Dhabi habe sein Übernahmeangebot für Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) unbestätigten Angaben zufolge nachgebessert. Nach zunächst EUR 55 und später EUR 57 je Covestro-Aktie solle das unverbindliche Angebot jetzt bei EUR 60 liegen. (22.12.2023/ac/a/m)