In diesem zunehmend risikoaversen Umfeld seien die europäischen Indices aufgrund der geringen Unterstützung einer ebenfalls lustlosen Eröffnung der Wall Street sukzessive Richtung Süden abgerutscht. So habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) den Handelstag mit einem Minus in Höhe von 0,98% beendet und somit das Niveau von März erreicht, während sich sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) mit einem Minus von 0,95% ähnlich schwach präsentiert habe. Auch der österreichische ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) habe sich gestern in diese Reihe eingeordnet, wenngleich der Rückgang mit 0,66% im direkten Vergleich etwas gedämpfter ausgefallen sei. Die US-Indices seien ebenfalls verhalten in den Tag gestartet, hätten sich aber im Handelsverlauf zumindest in die Pluszone vorkämpfen können. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe zum Schluss ein marginales Kursplus von 0,13% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit einem Zuwachs in Höhe von 0,40% etwas höher aus dem Handel gegangen sei. Am besten behaupten können habe sich hingegen der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X), der allerdings auch nur 0,46% habe zulegen können.



Auf den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise zu Wochenbeginn stabil präsentiert, wobei die Sorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) heute Morgen rund um die Marke von USD 93 je Fass leicht schwächer als am Vortag notiere. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) sei im gestrigen Umfeld nicht gefragt gewesen und notiere aktuell bei knapp über USD 1.915 je Feinunze. Und auch der Bitcoin habe gestern wieder etwas nachgegeben und notiere aktuell bei rund USD 26.300.



Was den Datenkalender betreffe, so stünden von dieser Seite auch heute keine interessanten Einflussfaktoren auf der Agenda. Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen vorwiegend schwächer präsentieren und für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell auch einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen wenig veränderten Handelsauftakt signalisieren.



Im Wettlauf mit Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Google um die Technologieführerschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) investiere Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) noch mehr Geld. Der Online-Händler habe heute angekündigt, bis zu USD 4,0 Mrd. in den OpenAI-Rivalen und KI-Entwickler Anthropic zu stecken. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) werde zunächst Anteile für USD 1,25 Mrd. übernehmen. Daneben gebe es eine Kaufoption über weiter USD 2,75 Mrd. Die Aktien von Amazon hätten gegen den Trend um 1,7% zugelegt.



Der Schweizer Pharmariese Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) habe den Termin für den Börsengang seiner Generika-Sparte Sandoz am 4. Oktober bestätigt, wobei am 15. September bereits die Aktionäre dem Vorhaben zugestimmt hätten. Darüber hinaus seien nun wichtige behördliche Genehmigungen eingetroffen, darunter die Genehmigung der SIX Exchange Regulation für die Notierung der Sandoz-Aktien an der Schweizer Börse. Die Novartis-Aktien hätten um 0,6% zugelegt. (26.09.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag war von Zins- und Konjunktursorgen geprägt, wodurch vor allem die europäischen Leitbörsen zum Start in die neue Börsenwoche spürbar weiter Richtung Süden abgerutscht sind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dazu passe auch, dass sich die Stimmung der deutschen Wirtschaft im September weiter eingetrübt habe. Zwar sei der Rückgang des ifo-Geschäftsklima-Index mit 0,1 Punkten von revidiert 85,8 im Vormonat auf 85,7 für September durchaus überschaubar ausgefallen, allerdings ändere dies nichts an der Tatsache, dass es sich damit um den fünften Rückgang in Folge handle. Die Erwartungen seien allerdings mit 85,2 noch niedriger angesetzt gewesen. Die auf die zukünftige Entwicklung ausgelegte Erwartungskomponente habe im Monatsvergleich von revidiert 82,7 auf 82,9 zulegen können und damit den Erwartungen entsprochen. Unterm Strich trete die deutsche Wirtschaft damit mehr oder weniger auf der Stelle, wobei die Unternehmen ihre Geschäftslage über viele Sektoren hinweg weiterhin als schwierig eingeschätzt hätten.Zudem hätten immer noch die jüngsten Aussagen der US-Notenbank nachgewirkt, dass es in diesem Jahr noch zu einer weiteren Zinserhöhung kommen und die Zinsen wohl länger als ursprünglich gedacht auf einem hohen Niveau verharren könnten. Diese Aussicht versetze die Anleger:innen im Moment nicht unbedingt in Kauflaune.