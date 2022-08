Da Aktien bereits im ersten Halbjahr deutlich nachgegeben hätten, dürfte aber inzwischen sehr viel Negatives vorweggenommen sein. Hohe Inflation, schwaches Wachstum, steigende Leitzinsen und geopolitische Unsicherheiten würden die Anleger schon über weite Strecken des Jahres beschäftigen. Die von vielen Marktteilnehmern befürchteten negativen Konsequenzen für die Unternehmensgewinne seien bislang größtenteils ausgeblieben. So hätten in der weit vorangeschrittenen Quartalsberichtssaison 72% der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - und 75% der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen mit ihren Nettoergebnissen positiv überraschen können. Selbst Verfehlungen der Gewinnziele seien selten bestraft worden. Dies sei ein Indiz dafür, dass Anleger mit Schlimmerem gerechnet hätten. Bei den Makrodaten zeichne sich ein ähnliches Muster ab: Die Menge negativer Überraschungen bei den Konjunkturdaten lasse ebenso nach wie die Anzahl über den Erwartungen ausfallender Inflationsdaten. Letzteres habe zu einer Beruhigung der Zinserhöhungserwartungen geführt, was sich positiv auf die Notierungen auswirke.



Es sei keine Frage - das Umfeld bleibe für Aktien weiterhin eher schwierig. Allerdings zeige sich zuweilen auch, dass die Erwartungsbildung von zu großem Pessimismus geprägt gewesen sei. Daher gelte derzeit die Devise: Weniger schlimm sei gut! Die insbesondere bei deutschen Standardwerten niedrige Bewertung eröffne Spielräume nach oben. Außerdem würden Aktien der Konjunkturentwicklung im Durchschnitt ein halbes Jahr vorauslaufen. Für nachhaltig steigende Notierungen müsse sich in den kommenden Quartalen jedoch - wie von der Helaba unterstellt - eine Trendwende bei den Konjunkturindikatoren einstellen.



Die Phase rund um einen konjunkturellen unteren Wendepunkt berge erfahrungsgemäß die höchsten Chancen, sie sei aber auch mit großen Risiken verbunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine positiven Signale seitens makroökonomischer Daten geliefert würden - im Gegenteil. Folglich sei das Timing besonders schwierig. Kurzfristig könne es somit noch zu Kursrücksetzern kommen. Diese böten mittelfristig orientierten Anlegern aufgrund der moderaten Bewertung allerdings die Gelegenheit zum Einstieg. (Wochenausblick vom 12.08.2022) (12.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien setzten ihren Erholungskurs in den letzten Wochen fort, so die Analysten der Helaba.Seit den Jahrestiefstständen hätten die wichtigsten Indices zweistellige Gewinne verbuchen können. Am stärksten hätten die zuvor arg gebeutelten Technologietitel profitiert. Dennoch seien die Abwärtstrends noch intakt. Bislang handele es sich somit lediglich um eine sogenannte Bear Market Rally. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn einige Anleger die jüngsten Kursanstiege für Gewinnmitnahmen nutzen würden, zumal saisonal nun eine für Aktien eher ungünstige Phase begonnen habe. Das dritte Quartal sei im langjährigen Durchschnitt die performanceschwächste Phase im Jahr. Insbesondere der September habe sich häufig regelrecht zu einem Angstmonat für Aktienanleger entwickelt.